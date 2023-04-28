Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, M.D, E.I, H.A. ve Ş.D. tutuklanırken, ikisi serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonla E.D, M.D, E.I, T.D, H.A, Ş.D. ve S.K. yakalandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bahçesi ve depolarından hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.