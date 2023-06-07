Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından sert eleştirilerde bulundu. "Eren Erdem başkanlığında bir siyasi trol bölüğü kurdunuz." diyen Özcan, "Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk'ün partisi." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hadi diğer seçimleri bir tarafa bırakalım, bu seçimde 6’lı masa kurdunuz ve 4 genel başkana siyasi rüşvet verdiniz. Kendinizi aday ilan ettirdiniz.

Seçim kaybından sonra bırakmamak için kendiniz ve padişahlık döneminden bu yana sürekli ülke yönetiminde bulunan Faik Öztrak ve ailesi dışında herkesi suçladınız. Eren Erdem başkanlığında bir siyasi trol bölüğü kurdunuz. Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk'ün partisi.

Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız."

