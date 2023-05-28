Survivor 2023 ekranlarda boy gösterirken, yarışmacılardan biri olan Özgür Tetik ve eşi Tuğba Tetik hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Özgür Tetik'in bu zorlu yarışmada gösterdiği performans kadar, eşi Tuğba Tetik'in kim olduğu ve profesyonel spor dünyasındaki yeri de gündemde. Özgür Tetik'in Running Academy'yi eşi Tuğba Tetik ile birlikte kurduğunu biliyor muydunuz? Peki, Tuğba Tetik kimdir ve ne iş yapar? Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olan Tuğba Tetik, nasıl bir kariyer yolculuğuna çıktı? İşte, Özgür Tetik ve eşi Tuğba Tetik hakkında merak edilenler...

Survivor 2023'te Özgür Tetik Kimdir?

Survivor 2023 sezonunda dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan biri olan Özgür Tetik, eşi ile birlikte 2014 yılında Running Academy'yi kurdu. Bu kurum sporcu performans ölçümleri yapmaktadır ve ayrıca profesyonel ve amatör sporculara antrenörlük hizmetleri vermektedir.

Özgür Tetik'in Eşi Tuğba Tetik Kimdir?

Özgür Tetik'in eşi Tuğba Tetik, Running Academy'nin eş kurucusu olup, aynı zamanda koşu ve kuvvet koçluğu branşlarında eğitmenlik yapmaktadır. Tuğba Tetik, spor hayatına ilköğretim döneminde Arçelik Spor Kulübü'nün alt yapısında voleybol oynayarak başladı ve uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak sporculuk hayatını sürdürdü.

Tuğba Tetik'in Eğitimi ve Kariyeri Nedir?

2002 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu kazanan Tuğba Tetik, eğitimi ile paralel olarak spor okullarında voleybol antrenörlüğü yapmaya başladı.

Yenigün Haber Merkezi