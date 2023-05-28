Survivor Ertuğ Onur Yaşlıoğlu: Kimdir, Ne İş Yapıyor, Mesleği Nedir?

Tv8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Survivor 2023, hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu, sportif performansı ve konseydeki konuşmalarıyla ön plana çıkıyor. Ancak izleyiciler yarışmacı hakkında daha fazla bilgi almak istiyor: Survivor Ertuğ ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte Ertuğ Onur Yaşlıoğlu hakkında merak edilenler...

Survivor Ertuğ Kimdir, Kaç Yaşında?

20 Kasım 1987 doğumlu olan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu, Survivor 2023'ün dikkat çeken isimlerinden biri. İstanbul'da doğan ve burada büyüyen Yaşlıoğlu, lise eğitimini Saint Michel'de tamamladı. Ardından Uludağ Üniversitesi ve Fransa'daki Université Bretagne'de ekonomi eğitimi aldı. Eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak tamamladı.

Survivor Ertuğ Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne?

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu, sporla iç içe bir hayat sürüyor. Eğitim hayatına devam ederken çocukluk döneminden beri ilgi duyduğu spor dallarına yönelen Yaşlıoğlu, 2013'te Crossfit'e başladı. Bu alanda birçok yarışmada yer alan Yaşlıoğlu, uluslararası müsabakalara da katıldı. Türkiye Kürek Federasyonu'nda da performans sergileyen Yaşlıoğlu, iki sene üst üste birincilik elde etti. Başarılarına ek olarak, hayalini kurduğu spor merkezini kurarak kendi işinin patronu oldu. Bu merkezde, spor ve sağlıkla ilgili birçok hizmet sunmaktadır.

Yenigün Haber Merkezi