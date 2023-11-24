Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert yanıt

CHP Genel Başkan’ı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “Geçirdiğimiz kurultay sürecinde de bu konu oldu ama bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Ben böyle bir şeyin tarafı olmak istemem. Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam.” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamalarına ilk yanıt Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan’dan geldi.

“ÜLKEMİZİN GERÇEK MESELELERİNE ODAKLANIYORUZ”

Sosyal medya hesabından Özel’e tepki gösteren Aslan, “Seçimin hemen ardından tüm ülkeyi parti meseleleriyle meşgul etmek yerine ülkemizin gerçek meselelerine odaklanmayı tercih ediyoruz. “ dedi.

CHP’nin kaybettiği seçimin ardından iç meseleleriyle gündemi meşgul ettiğini belirten Aslan, “aşta Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ olmak üzere Zafer Partisi olarak gündemi belirlemekle değil, milletimizin gerçek ihtiyaçlarına odaklanmakla meşgulüz.” ifadelerini kullandı.

“KURULTAYDA SELAM GÖNDERDİKLERİNİZE BENZEMEYİZ”

Aslan, şunları söyledi:

Söz konusu vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin geleceği olduğunda, birileri gibi popülizme değil, gerçek sorunlara odaklanır çözüm ararız.

Haddinizi bilin, sınırınızı aşmayın! Bizler, kurultayda selam yolladıklarınıza benzemeyiz.