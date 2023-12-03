TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bursa'da konuştu:

Türkiye'nin savunma stratejileri ve dış politikadaki rolü, özellikle Gazze bölgesinde yaşanan insanlık dramı üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın değerli görüşleri, ulusal ve uluslararası platformlarda büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin Dış Politikadaki Rolü ve Gazze Konusundaki Tutumu

Türkiye, bölgesel ve uluslararası arenada etkin bir dış politika izlemekte, özellikle Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinde insan hakları ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede, Hulusi Akar'ın Gazze'deki duruma yönelik eleştirileri ve çağrıları, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini yansıtmaktadır.

Gazze'de Yaşanan İnsani Dram ve Türkiye'nin Tepkisi

Gazze'deki insanlık dramı, Türkiye'nin dış politikasında öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Hulusi Akar, bu konuda yaptığı açıklamalarda, bölgedeki masum insanların yaşadıkları acılara dikkat çekerek, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini vurgulamıştır. Türkiye'nin, Gazze'deki durumu "katliam" olarak nitelendirmesi ve İsrail'in politikalarını eleştirmesi, bölgedeki insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir yaklaşım sergilemektedir.

Savunma Sanayisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rolü

Türkiye'nin savunma sanayisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonları, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Akar'ın bu konudaki bilgilendirmeleri, Türkiye'nin savunma stratejilerinin ve askeri kapasitesinin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır.

Akar, egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğü olan Filistin'in bütün ülkeler tarafından tanınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun için mücadele etmek lazım. Elimizden gelen ne varsa yapalım. Bunlar insanlık suçu işliyorlar. Bunlar savaş suçu işliyorlar ve bunların gerçekten yaptıkları şeyler alçaklıktır, hainliktir, şerefsizliktir. Bu bebeklerin, masum insanların ve şehitlerin kanları, diğer taraftan da bunların yakınlarının, o annesi için ağlayan çocukların, evladı için ağlayan babaların, anaların gözyaşları bir gün bunları boğacak. Bundan da emin olun. Bunların kendilerine göre hesapları var. Allah'ın da bir hesabı var. Bizim temennimiz, dileğimiz şudur ki bu yanlış hesap en son Ankara'dan döner."

"Allah bunların müstahakını verecektir"

Hayvan hakları için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'de kuvözde oksijensizlikten ölen bebekler için sessiz kaldığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bu Allahsız, kitapsızların yaptığı şey bu. Bunu görün. Dolayısıyla düşünürken, hissederken, çalışırken, konuşurken bu şekilde konuşmak lazım. Bunlar bebek, kedi yavrusu değil. Kuvözde çocuklar çırpına çırpına ölüyor. Oda kamerası da bunu çekiyor. Böyle bir namussuzluk var ortada. Bunun mutlaka hesabı sorulmalıdır. Hesabı inşallah sorulacak. Allah bunların müstahakını verecektir diye düşünüyorum. Dışarıdakilerin duyarsızlığı içimizdekilerde de var. O sanatçıyım, futbolcuyum, popçuyum, topçuyum diyenlerden her konuyla ilgili bir şey atanlardan çıt yok. Ahlaksızlar. Çünkü neden? Çünkü mamaları kesilecek. Para orada, mamaları kesilecek, seslerini çıkaramıyorlar. Ahlaksız adamlar. Fakat yönetimleri suçlarken Avrupa'yı, Amerika'yı suçlarken dikkatli olun. Niye biliyor musunuz? İngiltere yönetimi ayrı İngiliz vatandaşı ayrı. İngiltere yönetimi ayrı İskoç vatandaşı ayrı. O stadyumlarda, yollarda kimine göre 300 bin, kimine göre 800 bin ayakta. Amerika, Washington, Chicago ayakta. Hani diyoruz ya insanlık öldü. İnsanlık İsrail'de öldü, İsrail yönetiminde öldü. İsrail'in içinde dahi İsrail vatandaşlarından dahi bu bebek katili, siyonazi Netanyahu'ya karşı müthiş bir isyan var. Bunu da görmemiz lazım."

Konuşmaların ardından MMG Bursa Şubesi Başkanı Kasım Şükrü Karabulut, Akar'a tablo hediye etti.

Etkinliğe Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile mimar ve mühendisler katıldı.