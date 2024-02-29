Özdağ: Gençler artık annelerini babalarını da Zafer Partili olmaya ikna ediyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Aydın Kuşadası’nda basın açıklamasında bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada, " Zafer Partisi’ne gönül veren sevgili gençlerin, artık annelerini babalarını da Zafer Partili olmaya ikna ettiğini memnuniyetle görüyorum. Sizler de bu yükselişin bir örneğini Kuşadası’nda görmektesiniz." ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın basın açıklaması şu şekilde;

Zafer Partisi Kuşadası seçimlerinde de önemli bir yükselişi geçen seçime göre gerçekleştirdi. Bu yükseliş önümüzdeki 30 gün içerisinde Zafer Partisi’nin Kuşadası’nda birinci parti haline getirecek bir ivmeyi kazanmak üzere. Mehmet Ferit Karamercan kardeşimiz Zafer Partisi’nin Kuşadası adayı ve etkili bir çaba sarf ediyor gerçekten. Karşısındaki rakipleriyle kıyaslandığında birçok üstünlüğe sahip. Özellikle Zafer Partisi’nin politik duruşunun adayımıza kazandırmış olduğu doğal bir üstünlük var.

Türkiye’nin örtülü bir istilayla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu örtülü istilaya karşı yerel yönetimlerde diğer partilerden farklı olarak birde Zafer Partisi’nin bir yerel demokraside sığınmacı meselesine çözüm programı geliştirdiğini görüyoruz. Bizim amacımız, Türkiye’den bütün sığınmacıları vatanlarına bir sene içerisinde dönmesini sağlamak. Ama yerel seçimlerde de Zafer Partisi’nin yerel yönetimi aldığı, il, ilçe ve büyükşehirlerde; o ili, ilçeyi, büyükşehri sığınmacılar ve kaçaklar için bir cazibe merkezi olmaktan çıkartmak ve Türk halkı için bu ili, ilçeyi, büyükşehri yaşanabilir hale getirecek çözümler üretmektir. Bu çerçevede, Kuşadası Belediyesi’ni Sayın Karamercan aldığı zaman 1 Nisan itibariyle yapacağı uygulamaların birincisi, Kuşadası Belediyesi’nden sığınmacılara ayrılan paraların durdurulması ve yardımların sona erdirilmesi olacak. Bu paralar Türk halkına ait paralardır. Türk halkına ait olan paralar, Kuşadası ahalisine, halkına ait olan paralar, sadece Kuşadası’nın yerli insanları için, Kuşadalılar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için harcanmalıdır.

Ülkemize sığınmacı olarak gelen ya da kaçak olarak gelenlerin sağda solda esnaflık yaptığı, dükkân açtığı, ticaret yaptıklarını görüyoruz. Buna Kuşadası Belediye başkanımız Karamercan izin vermeyecek ve hepsini tek tek tek kapatacak. Burada esnaflığı Kuşadalılar yapar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları yapar. Keza Kuşadası’nı bir sığınmacı cenneti, bir göçmenistan olmasını engellemek için bundan sonra belediye hizmetlerinde Türk vatandaşlarına 1 lira olan belediye hizmeti, burada sığınmacı olarak gelen, kaçak olarak gelenler için 3 lira olacaktır. Buda kanunlara uygun bir uygulamadır. Böylece Kuşadası sığınmacıların, kaçakların uzak durduğu gelmek istemediği, gelenlerin de ayrıldıkları, böylece Kuşadası halkı üzerinde, Aydın halkı üzerinde baskının sığınmacı baskısının, kaçak baskısının ortadan kalktığı bir Kuşadası’na, Aydın’a ulaşacağız. Amacımız bütün Türkiye’de, genel seçimlerden sonra bir sene içinde yapmak. Çünkü Türkiye başka türlü bu yaşanan ekonomik krizden kurtulamaz. Daha kötü bir iç çatışma sürecine sürüklenir. Daha önce Suriye’nin yaşadığını Irak’ın yaşadığını kendi toprağımızda yaşamak zorunda kalırız. Buna izin vermeyeceğiz Zafer Partisi olarak.

Öte yandan Kuşadası’ndaki rakiplerimizi de biliyoruz. Bu rakiplerimizin Kuşadası’na hizmet edemeyecek bir siyasi duruşu hepsinin ayrı ayrı temsil ettiğinin de gayet net farkındayız. O partiden bu partiye hem de bir siyasal fikirden öbür siyasal fikre sıçrayan kişiler, siyasal omurgası olmayanlardır. Bu tür arkadaşların Kuşadası halkına değil kendi menfaatlerine hizmet etmek için siyaset yaptıkları çok net ortadadır. Mevcut Kuşadası Belediye Başkanı benim Türkiye’deki tüm belediye başkanları içerisinde tek gelip protesto ettiğim kişidir. Kuşadası’nın başına gelmiş adeta doğal felaketten bahsediyorum. Şimdi baskıyla şunla bunla esnafı susturmaya çalışıyor ama bu şehirde neler yaptığını, kimlerle çalıştığını gayet net biliyoruz. Gazeteci, yazar, tanınmış, Ergenekon kumasında yargılanmış Ergün Poyraz vakasını kimse unuttuğumuzu zannetmesin. Yine artık tarih olacak bu belediye başkanının, belediye önünde yapmış olduğu basın toplantısı sırasında, kendi zekâsıyla bana kurmaya çalıştığı kumpası da unutmadım. Kumpasçılardan dürüst belediye başkanı olmaz. Zaten yaşanan beş seneyi ne yazık ki Kuşadası boşa geçirmiştir. Biz, Karamercan kardeşimle Kuşadası’nı, Kuşadalıların güven içerisinde, huzur içerisinde yaşayabileceği, doğrudan halkın hizmet alabileceği, aynı zamanda Kuşadası gençliğiyle uyuşturucunun arasına büyük bir spor duvarının örüldüğü bir Kuşadası olarak düşünüyoruz. Hayal ediyoruz ve bu hayalimizi de 31 Mart seçimlerinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar hep Kuşadası’ndan bahsettim ama Aydın Büyükşehirde de Muharrem Demirbilek büyükşehir belediye başkan adayımız. O da Kuşadası’nda vadettiklerimizi daha büyük ölçüde Aydın’da gerçekleştirecek.

Artık bütün Türk halkı her seçim öncesinde Atatürk’ün arkasına sığınıp, biz Atatürkçüler deyip ama bu arada demlenmekte olan Dem, Tunceli’ye dersim diyen, Şeyh Sait’e ‘vatan hainidir diyemem’ diyen Atatürk istismarcılarından kurtulmak zorundadır. AKP, 22 yıldan beri nasıl dini istismar ettiyse ve nasıl AKP İslam’ın temsilcisi değilse, Cumhuriyet Halk Partisi de bu yapısıyla ne Atatürk’ü ne Atatürkçülüğü temsil etmektedir.

Özgür Özel’in bütün kamuoyu önünde, kendisinin istediği televizyonda eğer benimle televizyonda Atatürk’ü, Atatürkçülüğü, Cumhuriyet tarihini tartışacak bilgi, donanım ve yüreğe sahipse görüşmeye davet ediyorum. Sayın Özgür Özel, her seçim öncesinde Atatürk’ü istismar yarışına giriyorsunuz. Yine evvelsi gün yaptığınız görüşmede, ‘Atatürk sizden şunu istiyor, Atatürk sizden bunu istiyor’ diye meclis grubunda konuştuğunuzu gördüm. Atatürk sizden bölücü sanatçı paçavralarının elini öpmenizi mi istiyor? Atatürk sizden Şeyh Sait Bulvarı ismi Diyarbakır’da bir caddeye verilirken, ‘ben Şeyh Sait’e vatan haini diyemem’ demenizi mi istiyor? Atatürk sizden, Tunceli adını verdiği bir şehre gidip, sevgili Dersimliler diye hitap etmenizi mi istiyor? Sayın Özgür Özel, yaptığınız şey ancak siyasi sirklerde yapılan bir palyaçoluktur. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümüyorsunuz. Siz Atatürk’e ihaneti temsil ediyorsunuz. Nasıl AK Parti iktidara geldiği günden bu yana Türkiye’de Deist ve Ateist sayısı artıyor ve aslında AKP Anadolu topraklarında son bir senede İslam’a en büyük zararı veren siyasi yapı olarak karşımıza çıkıyorsa, Siz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyete bölücülerle yapmış olduğunuz ittifaklarla aynı zararı veriyorsunuz.

Onun için bütün vatansever Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimi, bütün İyi Partili gerçek Türk milliyetçisi vatanseveri olan kardeşlerimi, bütün Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da Zafer Partisi’nin gerçek Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bayrağının altına davet ediyorum. Bunu, Söke’de Kemal Kayhan kardeşimizin belediye başkanlığında, Didim’de Hüseyin Gürkan Kılıç, Efeler’de Şafak Ateş, İncirliova’da İbrahim Geriş, Nazillii’de Firdes Esmer, Köşk’te İsmail Uçar, Germencik’te Gürkan Yılmazberk, Kuyucak’ta Murat Kara, Bozdoğan’da Ekrem Erfidan, Karpuzlu’da Mehmet Özkan, Çine’de Baha Cem Zorlu, Yenipazar’da Abdulkadir Ulaş, Sultanhisar’da Kubilay Bahçe, Buharkent’te Alper Çağrı Yalçın, Koçarlı’da Sezen Bahçe ve Karacasu’da Müjdat Alptekin’in belediye başkan adaylıklarında sizlere aynı çağrıda bulunuyorum. Zafer Partisi olarak biz, çıkardığımız adaylarla Türkiye’de seçmenin yüzde 91.4’üne elimizi uzattık. Adaylarımızı onların takdirine sunduk. Hepsinden Türkiye’nin geleceği için destek bekliyoruz.