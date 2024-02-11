Memleket Partisi’nden istifa eden Gülsever’den flaş açıklama: İstanbulluların canı pazarlık konusu değil

31 Mart Yerel Seçimleri için ittifak görüşmelerini ve aday belirleme sürecini hızlandıran Memleket Partisi flaş bir istifa ile gündeme gelmişti. Memleket Partisi kurucularından olan ve partide Genel Sekreterlik İletişim Danışmanlığı görevini uzun süre yürütmüş olan Mehmet Bahadır Gülsever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ederek CHP’ye katıldığını açıklamıştı. Paylaşımında CHP’nin altı okuna yer veren ve “Baba ocağı” yazan Mehmet Bahadır Gülsever’in hamlesinin nedeni merak konusu olurken, Gülsever’in Memleket Partisi’nden CHP’ye geçişinin ardında Memleket Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarma girişimi olduğu öğrenildi.

HALKIN KADERİYLE BAHİS OYNANMAZ

Memleket Partisi’nin yerel seçim tutumunu da eleştirerek stifa nedenini anlatan Gülsever şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset iddia işidir amenna ama halkın kaderiyle bahis oynanmaz. Ben böyle bir sorumsuzluğun içinde olmamak için istifa ettim. Bakın, İstanbul tekrardan AKP’nin eline geçerse Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için önlerinde hiçbir siyasi engel kalmayacak. Diğer birçok ili tartışabilirsiniz ama İstanbulluların canı söz konusu olduğunda pazarlık yapılabilir mi? Buna müsaade mi edelim? Murat Kurum kazanırsa İBB kaynakları yeniden tarikat ve cemaat yurtlarına aktarılacak. Çocuklarımızı bunlara mecbur mu bırakacağız yeniden, Enes Kara’yı ne çabuk unuttuk! Ne istiyoruz? 75 bin öğrenciye değil de Ravza Kavakçı Kan, Fatma Betül Sayan Kaya ve Rabia İlhan Kalender gibi isimlere milyonlar mı verilsin, buna müsaade mi edelim?”

İMAMOĞLU KAZANMAK ZORUNDA

16 milyon İstanbullu’nun kaderinin bu seçime bağlı olduğunu vurgulayan Gülsever, “Bu seçimde hesabı AKP cephesine karşı yapmak zorundayız, ‘kendi cephemizden ne kadar oy böleriz’ diye değil. Bu fırsat bir kez daha kaçarsa hem CHP belediyeciliğinin öyküsü yarım kalacak, hem de 16 milyon insan bir gecede daha geleceksiz kalmış olacak. Bunun hesabını kimse ne halka, ne de kendi vicdanına verebilir. Ben şapkamı önüme koyup vicdanımı sorguladığımda İmamoğlu’na destek vermenin sadece İmamoğlu’na destek vermek olmadığına karar kıldım. Oy hesabı yapanlara sesleniyorum, oy değil, şimdi vicdan muhasebesi yapma zamanıdır” diye konuştu.

NEDEN BABA OCAĞI DEDİ?

“AKP ile aynı tastan su içmem diyen” Gülsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ailenizin evinde sorunlar yaşayabilirsiniz, bu sorunlar sonrasında ayrı eve taşınabilirsiniz. Ama taşınacağın yerde ailenize düşmanlık etmezsiniz. Hele hele aile düşmanınızın dairesine taşınmazsınız. Memleket Partisi bugün bu kararıyla halk düşmanı AKP’nin dairesine taşınmıştır. Ben AKP ile aynı mindere oturmam, aynı tastan su içmem. Bunu yapmamak baba ocağına döndüm.”