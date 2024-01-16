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Kurtulmuş: TBMM, Terörün Üstesinden Gelmek İçin Demokratik Güç

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Kurtulmuş: TBMM, Terörün Üstesinden Gelmek İçin Demokratik Güç
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen bir oturumda Türkiye'nin terörle mücadelesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, ülkenin demokratik yapılanmasının ve siyasetinin terörle mücadeledeki etkin rolünü vurguluyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen bir oturumda Türkiye'nin terörle mücadelesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, ülkenin demokratik yapılanmasının ve siyasetinin terörle mücadeledeki etkin rolünü vurguluyor.

Demokratik Meşruiyet ve Terörle Mücadele

Kurtulmuş'un ifadelerine göre, terörle mücadelede en büyük engel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) demokratik meşruiyeti ve bu meclisin siyasi yapısıdır. TBMM'nin, Türkiye'nin sorunlarını çözme gücüne sahip olduğunu ve terör belasını her yönüyle tasfiye edeceğini belirtti.

TBMM'nin Terörle Mücadeledeki Rolü

TBMM'nin terörle mücadeledeki rolü, ülkenin güvenlik politikalarının şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Kurtulmuş, meclisin bu konudaki iradesini ve kararlılığını vurgulayarak, terörün yok edilmesi ve tarihin çöplüğüne atılması konusunda TBMM'nin merkezi bir rol oynadığını belirtti.

Siyasetin Terörle Mücadeledeki Önemi

Kurtulmuş'un açıklamalarında siyasetin terörle mücadeledeki önemi de öne çıkmaktadır. TBMM'nin, siyasetin merkezi olduğunu ve milletvekillerinin bu mücadelenin ruhu olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, siyasetin, terörle mücadeledeki stratejilerin belirlenmesinde ve uygulanmasında kritik bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

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