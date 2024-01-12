Karasu SHGM'deki eğitim yazılımı ve personel alımlarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu SHGM’nde Kurumsal Dönüşüm Modeli adı altındaki uygulama çerçevesinde, eğitim yazılımı ve personel alımlarını Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, SHGM’de kurumun Mal ve Hizmet alımlarında bir önceki yıla oranla yüzde 240’a yakın bir artış olduğuna dikkat çekti.

CHP’nin Gölge Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sivil havacılık sektörünün ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında düzenlenmesinden sorumlu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde (SHGM), “Kurumsal Dönüşüm Modeli” adı altında yapılan uygulamalardaki usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Karasu ayrıca kurumun “Mal ve Hizmet” alımlarında yüzde 240’a yakın artış olmasını Ulaştırma Bakanı’na sordu.

Sivas Milletvekili CHP’li Karasu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinin gerekçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar arasında yer alan SHGM’nin stratejik önemine dikkatleri çekti ve kurumdaki bazı usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. SHGM’nin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan, sivil havacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesiyle görevli ve yetkili bir kurum olduğunu belirten Karasu, Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek’in kurumda Genel Müdür olarak görevlendirilmesiyle birlikte, kurumun görev ve yetkilerinin dışında bazı uygulamalara gidildiğini ifade etti.

SHGM’DEKİ “KURUMSAL DÖNÜŞÜM MODELİ”

Bunlardan birinin “Kurumsal Dönüşüm Modeli” (KDM) adı verilen bir çalışma olduğunu kaydeden Karasu, “Bu model ‘Kurumsal Dijital Dönüşüm’, ‘Dijital Eğitim Sistemi’ ve ‘Sektörel Dijital Dönüşüm’ olmak üzere üç ayrı projeyi içeren bütünleşik bir model olarak uygulamaya konulmuştur” dedi ve şöyle devam etti:

“Bahsi geçen KDM ile SHGM’nün iş ve işleyişlerinde çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve düzenlemelerde de usulsüzlük yapıldığı iddia edilmektedir. Örneğin, Yüksek’in SHGM Genel Müdürü olarak göreve başladığı tarihten sonra Solvera ve Pusula adlı firmalar üzerinden kuruma yeni personel alındığı ancak bu kişilerin yeterli liyakat, bilgi, tecrübe ve birikimden yoksun oldukları belirtilmektedir. Bir eğitim kurumu olmayan ve eğitim materyali oluşturma, satmak gibi bir misyonları bulunmayan SHGM’nin dokümanları hazırlayacak yetkinlikte personelin bulunmadığı için özel şirketlerden hizmet alımına yöneldiği; KDM için Solvera isimli şirket üzerinden eğitim yazılımı, Pusula adlı şirket üzerinden de çağrı merkezi elemanlarını kurum bünyesine aldığı belirtilmektedir”

48 MİLYONLUK MAL VE HİZMET ALIMI ARTIŞI

Bu personele kurumun asli personelince kullanılan sistemlere giriş yetkilerinin verildiğini, yurtdışına görevlendirmeyle gittiklerinin bilindiğini belirten Karasu, SHGM’nin yıl sonu bütçe gerçekleşmelerinde önceki yıllara göre ciddi artışlar olduğuna dikkatleri çekti. Karasu, “Sadece 310 personelin görev aldığı kurumda 2022 yılında 167.8 Milyon TL olan gider kaleminin 48 milyon 664 bin 300 TL’si ‘Mal ve Hizmet’ alımları olmuş, bu gider bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 239,3’lük bir artış göstermiştir Bu artışın gerekçesi nedir, hangi hizmetlerin alımıdır? Yoksa bu şirketlere aktarılan para mıdır, önergemiz yanıtlanınca göreceğiz” dedi.

ZOR SORULAR

CHP’li Karasu’nun Bakan Uraloğlu’na yönelik sorularından bazıları şöyle: