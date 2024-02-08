Karabat: POS Cihazı İle Para Aklama Operasyonları Devam Etmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın geçtiğimiz yıl defalarca gündeme getirdiği pos cihazlarıyla kara para aklama iddiaları konusunda harekete geçildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 1,8 milyar dolar para aklandığı tespit edildi.

“70 MİLYAR DOLARLIK PARA AKLANDI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, pos cihazlarıyla para aklanmasına ilişkin operasyonda 60 pos cihazı, yabancı ülke bankalarına ait ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş 1.515 banka kartı ile kredi kartı ve 17 para sayma makinesi ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyona konu olan kara para miktarı emniyet kaynaklarınca 1.8 milyar dolar olarak açıklanırken, CHP’li Karabat, geçen yıl yaptığı tespitlerin dahi bunun çok çok üstünde olduğunu ve 70 milyar doların üzerinde bir kara paranın aklandığını ifade etti.

Mali Suçlarla Mücadele polislerini tebrik eden Karabat; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığının da harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “MASAK elini hızlı tutmalı ve polisimize yardımcı olmalı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nı da göreve davet ediyorum. Çünkü burada büyük vergi kaybı da söz konusu.”

TEK BİR ŞİRKETİN AKLADIĞI PARA 1.8 MİLYAR

Pos cihazlarına ilişkin operasyonun tek bir şirkete yapıldığına dikkat çeken Karabat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tespitlerine göre 31 şirkete verilen 309 pos cihazı söz konusu hatırlatarak şunları söyled: “Tek şirket 1,8 milyar dolar kara para aklıyorsa, geriye kalan 30 şirket ne kadar kara para aklamıştır? Net hata noksan dedikleri kara para işte burada yatıyor!”

Operasyonun derinleştirilmesi yönünde çağrı da yapan Karabat, “Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı söz konusudur.” diyerek açıklamasını noktaladı.

Karabat’ın Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımlar Şöyle:

GÖRÜNEN BUZ DAĞININ SADECE SU ÜSTÜNDEKİ YÜZÜ

1- Daha önce defalarca dile getirdiğim pos cihazları ile kara para aklama konusunda sonunda harekete geçildi. İstanbul’da pos cihazı ile kara para aklama operasyonu düzenlendi.

2- 60 pos cihazı, yabancı ülke bankalarına ait ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş 1.515 banka kartı ile kredi kartı ve 17 para sayma makinesi ele geçirildi.

10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

3- Ama bu operasyon buz dağının sadece görünen yüzü! Çünkü bu operasyonda 1,8 milyar dolarlık kara paranın aklandığı emniyet kaynakları tarafından ifade ediliyor. Ancak bizim sadece geçen seneye kadar olan tespitimiz 70 milyar dolar üzerinde!

4- Pos cihazlarıyla kara para aklanması konusunda daha önce yaptığım ayrıntılı açıklamalara bakabilirsiniz:

5- Mali Suçlarla Mücadele polislerimizi tebrik ediyor, operasyonu derinleştirmelerini bekliyoruz. Aynı şekilde MASAK da elini hızlı tutmalı ve polisimize yardımcı olmalı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nı da göreve davet ediyorum. Çünkü burada büyük vergi kaybı da söz konusu.

6- İstanbul’daki operasyon sadece 1 şirkete yapıldı. Oysa BDDK’nin tespitlerine göre 31 şirkete verilen 309 pos cihazı söz konusu.

Tek şirket 1,8 milyar dolar kara para aklıyorsa, geriye kalan 30 şirket ne kadar kara para aklamıştır? Net hata noksan dedikleri kara para işte burada yatıyor!

7- Bu operasyon derinleştirilmelidir. Yurt dışı çıkış yasağı dahil her türlü tedbir bir an önce alınmalıdır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı söz konusudur.