İmamoğlu: Kamu yöneticisi, vatandaşına nazik olmak zorundadır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Zeytinburnu İlçe Belediye Başkanı adayı Onur Soytürk ile birlikte ilçe turu yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin eşlik ettiği İmamoğlu ve Soytürk’ün Zeytinburnu’ndaki ilk adresi, Yenidoğan Mahallesi’ndeki 58. Bulvar Caddesi oldu. Cadde üzerindeki esnafa ziyaretlerde bulunan İmamoğlu ve Soytürk, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yenidoğan’dan Merkezefendi Mahallesi’ne geçen İmamoğlu ve Soytürk, bölgede kurulan semt pazarını ziyaret etti. Hem esnaf hem de pazar ziyaretlerinde, İmamoğlu ile vatandaşlar arasında samimi sohbetler gerçekleşti.

“SENİN İÇİN YAZLIĞA GİTMİYORUM”

Yurttaşlarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, bir vatandaşın, “Senin için 4 tane oyum var. Senin için yazlığa gitmiyorum. Seni seviyoruz” şeklindeki destek sözlerine, “Allah razı olsun” yanıtını verdi. İmamoğlu, kendisine destek mesajlarını ileten vatandaşlara, “Hep birlikte kazanacağız. Bu seçim bir partinin değil, milletin kazanacağı seçim olacak” sözleriyle seslendi.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “ELE BAKMAK ZORDUR”

İmamoğlu’nun, ev hanımı olduğunu aktaran yaş almış bir kadın vatandaşın, “Bizim sorunlarımızı da bir dile getirin. Bizim de ihtiyaçlarımız vardır” sözlerine yanıtı, “Ev hanımlarının emeklilik projemizi biz, geçen seçimde, hükümet olursak diye açıkladık. Bu önemli bir sorun. Çünkü, haklısın. Ev hanımlarının sigorta primlerinin ödenmesiyle, emekli olması sağlanabilir. Bu konuda proje açıkladık, ama biz hükümet olmadık. Bunu gündemden düşürmememiz lazım” oldu. Vatandaş da İmamoğlu’na, “İnşallah olursunuz. Ama düşürmeyin. Bizi de düşünün. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Ele bakmak çok zordur.” şeklinde karşılık verdi.

İMAMOĞLU’NDAN VATANDAŞA: “BELEDİYENİN ELİ, SENİN ELİN”

“Çok değerli bir şey söyledin” diyen İmamoğlu, vatandaşa, “Biz ne yapıyoruz? En azından evde duran anneyi düşünüyoruz. Diyoruz ki, ‘Çocuğu varsa 4 yaşına kadar, ücretsiz kart veriyoruz ona, toplu taşımada ücretsiz dolaşsın diye. İhtiyacı varsa sütünü yolluyoruz. Mümkün olduğu kadar, çocukla anneye daha katkı sunan bir belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Daha da büyüteceğiz. Ama bizim elimiz, el değil. Bizim elimiz, senin elin. Belediyenin eli, senin elin. Senin ihtiyacın varsa, belediye koşmak zorunda” açıklamalarında bulundu. İmamoğlu, Zeytinburnu Belediyesi’ne yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını belirten vatandaşa, “Orayı biz, yeni dönemde inşallah Onur kardeşimle daha duyarlı çözeceğiz. Onur, bizim buradaki genç adayımız. Ama seninle ilgili başka bir husus varsa, bizim de senin başvurunu alacak bir yerimiz var. Bir konuşturalım seni. Tamam mı ablacığım” yanıtını verdi.

“MİLLİYETÇİ OLMAMA RAĞMEN SİZİNLEYİM, İNŞALLAH KAZANACAĞIZ”

Başka bir kadın vatandaş da “Milliyetçi olmama rağmen sizinleyim inşallah. İnşallah kazanacağız” sözleriyle İmamoğlu’na desteğini açıkladı. İmamoğlu da vatandaşa, “İnanın sizin bütün değerlerinizi biz taşıyoruz” karşılığını verdi. İmamoğlu, “İlk seçimde de sizi burada görmüştüm, gene burada gördüm. Çekmeköy’den geliyorum” diyen kadın vatandaşı, “Ne mutlu bana. Orada değil, burada buluşmuş olduk” şeklinde yanıtladı. Yaş almış bir başka kadın vatandaş da her namazında İmamoğlu’na dua ettiğini söyleyerek, İBB Başkanı’na sarıldı. İmamoğlu’nun yaş almış vatandaşa yanıtı, “Oy kurban olurum. Senin duan yeter. Zaten beni o tutuyor ayakta, biliyorum. Bazen insanlar, ‘Nasıl ayakta kalıyorsun’ diyor. ‘Vallahi dualar yanımda’ diyorum. Anneciğim benim, sağ ol” oldu.

MOTOKURYE İLE İMAMOĞLU ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Motokurye olarak çalışan bir vatandaşla İmamoğlu arasında da şu ilginç diyalog yaşandı:

Vatandaş: Başkanım bir şey söylemek istiyorum. Geçen seçimde, eğer hatırlarsanız Haznedar'da miting yapmıştınız. Ben oraya gelmiştim. İş yerinden kaçamak yapıp gelmiştik. Siz konuşma yaparken, biz, hoparlör bağladık. ‘Başkanım sizi seviyoruz’ diyerek, konuşmanızı da kesmiştim ben de o sırada. Hani, ‘Adama bakın, ben konuşma yaparken hoparlör bağlamış’ demiştiniz.

İmamoğlu: Helal olsun.

Vatandaş: ‘Sizi görmeye geleceğim’ demiştiniz bana. Ama iş yerinden de beni patron arayıp, kızmıştı, ‘Çabuk iş yerine gel’ diye. Kaçmıştım öyle de ama inşallah bu seçimde de kazanacaksınız. Gönlümüz sizden yana. Çok seviyoruz sizi.

İmamoğlu: Ne mutlu bana. İnşallah kazanırız. Çok güzel. Bu nazik duygularınız için çok teşekkür ediyorum.

Vatandaş: Siz bizden daha naziksiniz.

İmamoğlu: Estağfurullah. Teşekkürler.

Vatandaş: İnşallah kazanacaksınız.

“KAMU YÖNETİCİSİ, VATANDAŞINA NAZİK OLMAK ZORUNDADIR”

İmamoğlu: Eyvallah. Ama yönetici, kamu yöneticisi, vatandaşına nazik olmak zorundadır. Bazen vatandaş agresif olabilir, kızabilir, kızgın olabilir, üzgün olabilir, duygularını dile getirebilir. Biz onu alacağız, hani futbolda vardır ya, göğsünde topu yumuşatırsın… Biz onu alacağız, yumuşatacağız. Sonra tekrar konuşacağız, karşılıklı saygı çerçevesinde. Çünkü kamuoyu şuna alıştı yani. Hani sert yönetici. Değil. Tam tersi. Bu memleket, Cumhuriyeti kurduğu günden beri bize bir şey bağışladı Atatürk'ün sayesinde. Neyi biliyor musun? Senle ben, eşitim kardeşim. Metin Bey'le işte Onur Bey eşit. Başkan, o, bu, şu yok. Sadece makamlar… Hele hele kamu makamları nasıl bir şey biliyor musunuz? Siz bize yetki veriyorsunuz. O yetkiyi en iyi şekilde kullanıyoruz ve size hesap vereceğiz. Bu ahlakı, bu terbiyeyi getirmediğimiz sürece, hep gelecek kaygısı duyarız. Bunu düzelttiğimiz zaman var ya; sen, çocukların, ailen o kadar mutlu olursunuz ki.

Vatandaş: 13 aylık çocuğum var Başkanım. İnşallah geleceği güzel olur.

İmamoğlu: Allah bağışlasın. İnşallah. Çabamız bu yönde ve bunu yapacağız, göreceksiniz.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “25 YILLIK AK PARTİLİYİM. SÖZ; BU SEFER SİZE OY VERECEĞİZ”

İmamoğlu’nun pazar ziyareti de esnaf gezisi gibi ilginç diyaloglara sahne oldu. İmamoğlu, “25 yıllık AK Partiliyim. Söz; bu sefer size oy vermeyi düşünüyoruz. Vereceğiz inşallah” diyerek kendisini selamlayan vatandaşa, “Ben sizi mahcup etmem. Ben sizi mahcup etmeyeceğim inşallah” yanıtını verdi.

PAZARCI ESNAFI: “MURAT KURUM DİYOR Kİ…”

Bir önceki seçim kampanyasında İmamoğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafı İBB Başkanı’na gösteren bir esnaf, “O zamandan beri destekliyoruz. Sıkıntı yok. Sonuna kadar” dedi. İmamoğlu’nun esnafa yanıtı, “Sağ ol. Helal olsun sana” oldu. “Halkın adamı yine halkın içerisinde arkadaşlar. Dürüst, samimi, İstanbul’u yöneten lider” diyen esnafın isteği üzerine pazarcı önlüğünü takan İmamoğlu, “Önlük bağlıyoruz ama bir şey aldığımız yok ha” şeklinde espri yaptı. Esnafın İmamoğlu’na yanıtı ise, “Sizin varlığınız yeter Başkanım” oldu. Aynı esnaf, “Bir video açacağım Başkanım. Murat Kurum diyor ki, ‘Bu seçimi kazanırsak, Gazzeliler kazanacak. Bu seçimi kazanırsak, Filistin’dekiler kazanacak.’ Bütün insanları idare ettiler, ama bunlar Türk halkına, vatandaşına bakmadılar. Hep kandırdılar, oyaladılar. Hala oyalama peşindeler bunlar. Davalarında samimi değiller. 2018’den bu yana, 5 sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Ama hiçbir şeye imza atmadı. BU saatten sonra da atamaz. Atmayacak da” deyince, İmamoğlu, “Allah, akıl versin. Yüreğine sağlık” şeklinde karşılık verdi.

YAŞ ALMIŞ KADIN VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “HATİM İNDİRDİM GEÇEN SEÇİM SİZE. DUALARIM SİZİNLE”

Yaş almış bir kadın vatandaş, pazarda karşılaştığı İmamoğlu’na, “Hatim indirdim geçen seçim size. Dualarım sizinle. Dualarımı yine okuyorum. İnşallah kazanacaksınız. Rabbim, iyilerle birlikte olsun. Biz sizinleyiz” sözleriyle desteklerini iletti. İmamoğlu vatandaşa, “Allah razı olsun. Sağ olun. Ne mutlu bana. Duanız yeter” yanıtını verdi. Başka bir kadın vatandaş da “Sabahtan beri bekliyoruz seni” diyerek İmamoğlu’na sarıldı. Bu sırada İmamoğlu’na yaklaşan bir başka kadın vatandaş da “Emeklilerden çok şikayetçiyim” diyerek, “9.000 lira maaş veriyor. Nasıl geçineceğiz” sözleriyle içini döktü. İmamoğlu da vatandaşla, “Biz zaten onu anlatıyoruz. Yeni sosyal politikalarımızın mesela çocuk, kadın ve emekli kısmını arttırdık. Eğer bir emekli maaşı giriyorsa eve, ‘Bu sene itibariyle o haneye 10 bin lira pazar desteği vereceğiz’ dedik” bilgisini paylaştı.