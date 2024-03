Erdoğan: Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te Cumhuriyet meydanlarında düzenlenen mitingde konuştu.

Konuşmasına alandakileri, "Ağaçta dalın güzel, ovada yolun güzel, kurban olurum Kilis, senin her halin güzel." ifadeleriyle selamlayarak başlayan Erdoğan, "Tarihiyle, tabiatıyla, insanıyla, her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Yavuz Sultan Selim'e yol ve gaza arkadaşlığı yapan Kilis'in gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir." ifadelerini kullandı.

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na ve kendisine verilen destek için Kilislilere teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'le yol arkadaşlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu rekor oyların bizim için iki önemli anlamı bulunuyor. İlki, Kilisli kardeşlerimizin şahsıma olan güvenini gösteriyor. İkincisi, mesuliyetimizin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Kilis'in ihtiyaçlarını, taleplerini ve hedeflerini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız, sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz. Kilis'in şahsımıza olan muhabbetinin hakkını vermek için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

"Deprem turistleriyse enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler"

"Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinin ardından Kilis'in de aralarında bulunduğu deprem şehirlerini ihmal etmediklerini söyleyen Erdoğan, seçim sürecine, bölgedeki çatışmalara, ülkedeki diğer meselelere rağmen ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini belirtti.

Kabine toplantılarının değişmez gündeminin daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmaları olduğunu vurgulayan Erdoğan, yapılan işleri, atılan adımları, karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettiklerini söyledi.

İlgili bakanların da sık sık depremzede illeri ziyaret ederek yürütülen faaliyetlerle yakından ilgilendiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu arada deprem turistleriyse bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler. Bir daha yolları buralara hiç düşmedi. Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye, depremzedelerimize yapılan hakaretleri, nobranlıkları, vicdansızlıkları burada saymıyorum bile." dedi.

"Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil"

Erdoğan, iş yapmanın, hizmet üretmenin, taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Muhalefetin neler peşinde koştuğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Biz Kilis ve diğer vilayetlerimiz için tuğla üstüne tuğla koyalım diye adeta gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Onlar ise siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrimeşru, gayriahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında ortada icraatları yok. Dolar dolar çantalar, avrolar. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı.

Akıllı telefonlar çıkınca malum hayatımız çok kolaylaştı. Uygulamaya giriyorsunuz eşinizin, dostunuzun, çocuğunuzun şayet ticaretle meşgulseniz mal aldığınız tedarikçinizin hesabına parayı çantalarla saniyeler içinde zahmetsizce gönderiyorsunuz. Sıra beklemeniz, kağıt, kırtasiye işleriyle uğraşmanız gerekmiyor. Anlaşılan bu teknoloji henüz CHP'ye ulaşmamış. Çünkü ulaşmış olsa kendilerini yormaz, işin kolayı varken herhalde zoru tercih etmezlerdi. Ama bakıyorsunuz deste deste paraları çantalarla, valizlerle taşıyor. 5, 6 kişi saatlerce dolar saymaya, avro saymaya yetiştiremiyorlar. Hatta para saymak için etrafta kim varsa toplayıp, onlardan da yardım istiyorlar. Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil."