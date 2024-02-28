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Erdoğan: Ekonomide Güçlü Program Uyguluyoruz

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Erdoğan: Ekonomide Güçlü Program Uyguluyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız." dedi.

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