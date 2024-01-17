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Ekmen: Türk yargı tarihinin en hızlı adli yargılama kararını almak Somali vatandaşı bir sanığa nasip oldu

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Ekmen: Türk yargı tarihinin en hızlı adli yargılama kararını almak Somali vatandaşı bir sanığa nasip oldu
DEVA Partisi Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, moto kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen 27 bin 300 TL adli para cezasının yetersizliğine tepki gösterdi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, moto kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen 27 bin 300 TL adli para cezasının yetersizliğine tepki gösterdi.

Ekmen, X platformu üzerinde yaptığı paylaşımda; Almanya vatandaşı Deniz Yücel ile NASA çalışanı Serkan Gölge ve Rahip Brunson’un ABD ve Almanya makamlarının yüksek baskısı ile benzer şekilde tahliye edildiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

“Cezaevinde adalet bekleyen on binler var, yargılama için 5 yıl bekleyen insanlar var, hakkına 10 yıl ulaşamayanlar var ama Türk yargı tarihinin en hızlı adli yargılama kararını almak Somali vatandaşı bir sanığa nasip oldu. Başka ülke vatandaşı olan Türk vatandaşlarının özel ilgi ile tahliye edilmesinden sonra bu örnek, sadece Türk vatandaşı olmanın resmen dezevantaja dönüştüğünü bir kez daha ortaya koydu. Oysa vatandaşlık bizim için en büyük korunak ve sığınak olmalıydı.”

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