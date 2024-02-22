DEVA'lı Karal: Tarımsal üretim bile isteye yok ediliyor

DEVA Partili Hasan Karal, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2023 yılı aralık ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinin (Tarım-GFE) verilerini değerlendirdi.

“Tarımsal girdi enflasyonu 51 aydır aralıksız yükseliyor”

TÜİK’in açıkladığı Tarım-GFE’nin aralık ayında da yükselişini sürdürdüğünü belirten Milletvekili Karal, Tarım-GFE’nin 2023 Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,62, yıllık bazda ise yüzde 41,43 yükseldiğini anımsattı. Endekste, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,69 artış gerçekleştiğini belirten Karal, böylece tarımsal girdi enflasyonunun aylık bazda Eylül 2019'dan bu yana 51 aydır aralıksız yükselişini sürdürdüğünün altını çizdi.

“Bastonu diksek yeşerecek topraklara sahip güzel memleketimizde tarımsal üretim bile isteye yok ediliyor”

Çiftçiler için en önemli girdi maliyetleri olan mazot, gübre ve işçiliğin her geçen gün arttığını vurgulayan Karal, “Tarımsal girdi enflasyonu aralıksız 51 aydır yükseliyor, tam 51 aydır. Maliyetlerle başa çıkamayan çiftçiler üretimi bırakmak zorunda kalıyor. Türk tarımı ne yazık ki her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bastonu diksek yeşerecek topraklara sahip güzel memleketimizde tarımsal üretim bile isteye yok ediliyor.” şeklinde konuştu.

“Çiftçiler sizden fidanı için tohum, toprağı için gübre, traktörü için mazot, meyve veren ağaçları için can suyu bekliyor”

Milletvekili Karal, çiftçi sayısında her geçen gün azalma olduğuna dikkat çekti. Böyle gitmesi halinde üretimin durma noktasına geleceğini sözlerine ekleyen Karal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümete sesleniyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz maliyetlerle başa çıkamıyor. Traktörüne mazot koyamıyor, toprağını sulayamıyor, fidanına gübre veremiyor. Lütfen ama lütfen enflasyonla mücadele için, ithalat yerine yerli üretim için çiftçilere destek olun ve maliyetlerini düşürün. Çiftçiler sizden fidanı için tohum, toprağı için gübre, traktörü için mazot, meyve veren ağaçları için can suyu bekliyor. Ne olur çiftçiyi ayakta tutun, yaşatın. Destekle yaşatın, kalkındırmayla yaşatın, teşvikle yaşatın, üretim yapmasını, ihracat yapmasını sağlayarak yaşatın. Çiftçi yaşasın ki vatandaşımızın karnı doysun. Çiftçi yaşasın ki ülkemiz kalkınsın. Çiftçi yaşasın ki herkes kazansın. Çiftçi yaşasın ki toprak bereketlensin. Çiftçi yaşasın ki koyun versin, kuzu versin, süt versin, et versin.”