DEVA'lı Ekmen'den Aile Bakanına Kritik Sorular

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde söz alarak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a dört kritik soru sordu.

Ekmen şu ifadeleri kullandı:

İyi hal indirimleri

“Türk Ceza Kanunu'nda âdeta otomatik olarak uygulanan kadına ve çocuğa karşı suçlardaki iyi hâl indirimleri ve yine adli suçlar açısından seri olarak uygulanan infaz indirimlerinin kaldırılması hususunda Bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir?”

Yetiştirme yurtlarındaki cinsel istismar

“En son bir genel başkan tarafından da ifade edilen yetiştirme yurtlarındaki cinsel istismar iddiaları hakkında Bakanlığınıza ulaşmış bilgi ve belgeler var mıdır? Özellikle Sayın Genel Başkanın iddiaları hususunda bizi aydınlatabilir misiniz?”

Uzaklaştırma kararı alınan erkekler

“6284 sayılı Kanun gereğince evden uzaklaştırma kararı alınan erkekler hakkında eğer ihtiyaçları var ise konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır?”

Toplanan paralarla kurulan vakfın denetimi

“15 Temmuz şehitleri ve Dolmabahçe saldırısından sonra toplanan paranın tam beş yıl sonra bir vakfa dönüştürülmesi hususu sizin de yeni dönemde elinizde gördüğünüz bir husus. Bu vakfın hem finansmanını hem de çalışma modelini gözden geçirmeyi düşünür müsünüz?”