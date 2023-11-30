DEVA!lı Ekmen: Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatında kadın ve çocuklar mağdur oluyor

Daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’na mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunları aktaran Ekmen; “Mevsimlik tarım işçileri dediğimizde kadın ve çocukların mağdur olduğu bir çalışma hayatından bahsediyoruz.” dedi.

Konuyla ilgili 2010 ve 2017 yılında yayınlanan ve iyi bir şekilde hazırlanmış olan Çalışma Bakanlığı koordinasyonundaki Başbakanlık genelgeleri olduğunu belirten Ekmen, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Sayın Bakanım, METİP I ve METİP II projeleri mevcut. METİP II projesi şu anda yürürlükte ancak maalesef gereği uygulanmamakta. Bu konuda arzu ederseniz Bakanlık bürokratlarıyla da -2007 yılından beri ilgilendiğim bir konu- tecrübe aktarımında bulunabiliriz ama Bakanlığımızın lütfen METİP II Projesini projeksiyon altına almasını rica ediyoruz.”