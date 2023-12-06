DEVA'lı Avşar: İktidar TOKİ marifetiyle seçim öncesi umut tacirliği yaptı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde hükümetin bir türlü bitmeyen konut proje ve kampanyalarını eleştirerek, 2024 bütçe teklifi sunumunda gelen sorular üzerine Bakan Özhaseki’nin “bakanlık olarak bir karar aldıklarını; Emlak Konut, TOKİ, İller Bankası bütün imkân ve kabiliyetlerimizin tamamını bu bölgelerde (deprem bölgesinde) kullanacaklarını” ifade ettiğini söyledi. Avşar, “Başlat-bırak anlayışıyla bir türlü bitmeyen proje ve kampanyaları nasıl, ne zaman ve hangi kaynaklarla bitecek?” diye sordu.

‘2 yıl içinde tamamlanması vadedilen 250 bin konutlu İlk Evim İlk İşyerim projesinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen 188.790 konutun ihalesi dahi yapılmadı’

2 yıl içinde tamamlanması vadedilen 250 bin konutlu İlk Evim İlk İşyerim projesi ile verilen vaatlerin yerine getirilmemesini eleştiren Avşar, “Ülke genelinde son 5 yılda başlat-bırak anlayışıyla ülkemizin dört bir yanında TOKİ marifetiyle yüz binleri bulan projeler ve kampanyalar başlatıldı. Bunlardan birisi de 2022 yılında İlk Evim İlk İşyerim projesiydi. Bu proje ile 2 yıl içinde 250 bin sosyal konut yapılacağı ve hak sahiplerine teslim edileceği ilan edildi. Bu kapsamda başvuralar alındı ve başvuru ücretleri tahsil edildi. Ancak gelinen bu süreçte üzerinden 1 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bakanlığın 2024 bütçe teklifi sunumunda Sayın Bakan; ‘61 bin 210 konutun ihalesi yapılmıştır, geri kalan konutlara yönelik çalışmalar devam etmektedir’ dedi” şeklinde konuştu.

‘2019 yılında başlatılan 100 bin konut projesinin mağduriyetleri devam etmektedir’

Avşar, yine çok büyük lansman ve reklamlarla 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesi başlatıldığını, ancak üzerinden geçen onca zamana rağmen hala hak sahiplerine evlerinin çoğunun teslim edilmediğini dile getirdi.

Vaat edilen bu büyük projeler rafa mı kalktı?

“Bununla birlikte bakanlığın 2024 bütçe teklifi sunumunda Sayın Bakan ‘İstanbul’un dönüşüm yol haritasını’ açıklamış ve yarısı bizden kampanyasıyla 200 bin, rezerv alanlarda 350 bin konut olmak üzere 550 bin konut inşa edeceklerini taahhüt etmiştir” şeklinde konuşan Avşar, “Ancak Sayın Bakan yine aynı sunumda gelen sorular üzerine ‘Bakanlık olarak bir karar aldık; Emlak Konut, TOKİ, İller Bankası bütün imkân ve kabiliyetlerimizin tamamını bu bölgelerde (deprem bölgesinde) kullanacağız’ şeklinde açıklamalar yapmıştır.” dedi.

Avşar, “Dolayısıyla yüzbinlerce hak sahibi konut beklerken bakanlığınız mağduriyetlere yenilerini ekleyerek, –hazine arazi satışları hariç- yeni kaynak üretmeden, var olan kaynakları deprem bölgesine aktarmıştır” diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki’ye sorular yönetti.

Avşar, soru önergesinde şu soruları sordu:

‘Bu büyük projelere büyük umutlar bağlayan halkımız için bir yol haritanız var mı?’

1- İlk Evim İlk İşyerim projesinin kapsamında ihalesi dahi yapılmamış 188.790 konut ne zaman hangi bütçe ile yapılacaktır?

2- Aynı şekilde 5 yıldır tamamlanamayan 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerine teslim edilmeyen kısmı ne zaman teslim edilecektir? Son teslim takviminiz belirlenmiş midir?

3- İstanbul dönüşüm yol haritasıyla belirlenen ve söz konusu kurumlarla dönüşümü öngörülen konutlar ne zaman ve hangi kaynak ile yapılacaktır?

4- Depremin yol açtığı gerçekleri, siyasi kaygı ile ortadan kaldırma telaşınızın farkındayız. Ancak bu büyük projelere, büyük umutlar bağlayan halkımız için nasıl bir yol haritası öngörmektesiniz? Bir açıklama ve bilgilendirmede bulunacak mısınız?