DEVA'lı Avşar: Halkın sağlığını kâra kurban etmeyin

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, verdiği yazılı soru önergesinde şehir hastanelerinin işletim şeklini eleştirdi. Avşar, şehrin dışına kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yaptırılan ve işletilen şehir hastanelerinde hizmet alan başta Tekirdağlılar olmak üzere tüm vatandaşların; ulaşım, gündelik ihtiyaçları karşılama ve refakatçilerin dinlenme ile barınma sorunu yaşadıklarını belirtti. Avşar, Bakan Koca’ya bu hususlarda bir çalışma olup olmadığını sordu.

“Kamu-özel ortaklığı yönteminin sağlık alanında uygulanması kamu yararını örselemekte, özel işletme kaygıları ortaya çıkarmaktadır”

Avşar; “Kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yaptırılan ve hizmete sunulan şehir hastanelerinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, başta seçim bölgem Tekirdağ olmak üzere birçok vatandaşımızdan çeşitli sorunlar ve şikayetler almaktayız. Kamu-özel ortaklığı yönteminin sağlık alanında uygulanması kamu yararını örselemekte, özel işletme kaygıları ortaya çıkarmaktadır.” dedi.

“Halkımız; hastanede birçok sorunla karşılaşmaktadır”

“Şehir hastaneleri ile sağlık sistemimize giren bu yönetim metodu kamusal sağlık hizmeti sistemini eritmiş, kâr amaçlı hizmetleri öncelemiş ve bu hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin odak noktası halkın sağlığa kolay ulaşımı değil, elde edilecek kâra dönüştürmüştür.” diyen Avşar, “Halkımız; hastaneye ulaşımda, hastanede gündelik ihtiyaçlarını karşılamada, hasta refakatçilerinin dinlenme ve konaklama gibi uygulamada birçok sorunla karşılaşmaktadır.” şeklinde konuştu.

Avşar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorular sordu:

Başta kronik hastalar olmak üzere hastaneye kolay ulaşımı sağlamak için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

“Şehir hastanelerinin şehrin dışında yapılmış olması hem hastalar/hasta yakınları hem de hastane çalışanlarının ulaşımını zorlaştırmaktadır. Başta kronik hastalar olmak üzere hastaneye kolay ulaşımı sağlamak için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?”

Hastaların/hasta yakınlarının ve çalışanların gündelik ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan yerlerin piyasaya göre çok pahalı olmasına karşı bir tedbiriniz var mıdır?

“Kamu-özel ortaklığı yöntemiyle işletilen hastanelerde hastaların/hasta yakınlarının ve çalışanların gündelik ihtiyaçlarını karşılanması için oluşturulan yerlerin piyasaya göre çok pahalı olduğu vatandaşlarımız tarafından dile getirilmektedir. Bu hususta bir tedbir kararınız var mıdır?”

Hastaların refakatçileri ve yakınlarının dinlenme ve kalma yeri konusunda bir çalışmanız var mıdır?

“Çevre illerden sağlık hizmeti almak üzere gelen hastaların refakatçileri ve yakınları dinlenme ve kalma yeri konusunda sıkıntı yaşamaktalar. Şehir hastaneleri bünyesinde ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın barınma ve dinlenme ihtiyacını karşılamak için bir çalışmanız var mıdır?”