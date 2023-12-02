DEVA'lı Avşar: Davul zurnayla açıkladığınız sosyal konut proje arazilerinde bugün hala koyunlar otluyor

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, “Akla şöyle bir soru geliyor: İnşaatta 21 yıldır bu kadar mahir bir hükümet, memleketin dört bir yanı şantiye haline gelmişken neden sosyal konut üretiminde vatandaşa verilen vaatlerin yanından bile geçemiyor? ‘Vaatler’ derken 12. Kalkınma Planı’nın 217. sayfasında vatandaşa 2023 senesindeki sosyal konut adet hedeflerinizden ne kadar uzakta olduğunu görebilirsiniz. Davul zurnayla açıkladığınız sosyal konut proje arazilerinde bugün hala koyunlar otluyor” dedi.

‘Bizi bu duruma getiren yanlış politikalar göz göre göre reddedilerek barınma krizi çözülmez’

Türkiye’nin derin bir barınma krizi yaşadığını savunan Avşar, “Vatandaşa birçok vaatler verildi. Kulaklar tıkanarak, bizi bu duruma getiren yanlış politikalar göz göre göre reddedilerek, krizlerin göbeğinde kalan vatandaş sinema seyreder gibi seyredilerek ve birçok konuda ‘Cambaza bak’ diyerek barınma krizi çözülmez” ifadelerini kullandı.

‘İcraat lazım, eylem lazım’

Hükümeti, barınma krizinin çözümü için adım atmaya çağıran Avşar, “İcraat lazım, eylem lazım. Hükümeti bu konu özelinde eylem planlarını gerçekleştirmeye ve kamuoyuna açıklamaya davet ediyor, ‘Barınma krizini ne zaman çözeceksiniz?’ diyoruz.” diye konuştu.