DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, E-kitaplarda KDV’nin kaldırılması için kanun teklifi verdi

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 3065 sayılı Kanun’da internet üzerindeki e-kitap ve süreli yayınların kapsam dışında bırakılmasını eleştirerek E-kitapların tamamının KDV’den muaf tutulması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Ösen, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

‘Yayınların vergilerden hariç tutulmasıyla birlikte kültür dünyamızın kıymetli değerlerinin yayılmasında büyük artışlar gözlemlenecektir’

“Eğitim ve öğretimin en önemli mihenk taşını kitaplar oluşturmaktadır. Dünya ülkeleriyle rekabet etmek isteyen her ülkenin yol göstericisi iyi eğitim almış, yeni fikirlere açık nesillerin yetişmesiyle gerçekleşecektir.

Yeni nesillerin çalışmalarını daha ileri taşımak ve uluslararası alanda kendilerini kanıtlamak için elzem olan eğitimi vermek devletin asli görevidir. Devletin asli görevini yapması, okuma alışkanlığını topluma kazandırması, araştırma ve öğrenme merakının arttırılması için internet, doğrudan veya internet satışı fark etmeksizin yayınların tamamı KDV’den muaf tutulmalıdır.

Yayınların vergilerden hariç tutulmasıyla birlikte kültür dünyamızın kıymetli değerlerinin yayılmasında büyük artışlar gözlemlenecektir.

Çocuklar titizlikle yetiştirmeye mazhar olanların en iyi yol göstericisi kitaplardır. Kitapları hayatın her alanında en görünür ve en üst mertebede tutmak sosyal, siyasal ve toplumsal hayatımızda oldukça önemli izler bırakacaktır.”

‘Kanun teklifi ile birlikte karmaşanın adil şekilde giderilmesi düşünülmektedir’

“Belirtilen amaçlar doğrultusunda 3065 sayılı Katma Değer Kanunu’nun istisnalar kısımlarından olan 17. maddesine doğrudan veya internet satışı fark etmeksizin e-kitap dahil bütün yayınların eklenerek, KDV’den muaf tutulması amaçlanmıştır. 3065 sayılı kanuna önceden yapılan eklemelerle birlikte basılı kitap ve süreli yayınlar KDV’den muaf tutulmuş ancak internet üzerindeki e-kitap ve süreli yayınlar kapsam dışında bırakılmıştır. Verilen kanun teklifi ile birlikte bu karmaşanın adil şekilde giderilmesi düşünülmektedir.”