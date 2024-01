DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karal: Şu an Türkiye’nin en çok çalışan kurumu Merkez Bankası

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye’nin her geçen gün fakirleşmeye devam ettiğini ve yüksek enflasyon karşısında vatandaşların alım gücünün zayıfladığını belirterek, “Şu an Türkiye’nin en çok çalışan kurumu Merkez Bankası. Çünkü sürekli para basıyor. Merkez Bankası'nın bu kadar yüksek miktarda para bastığı bir ülkede enflasyon ne yaparsanız yapın düşmez” dedi. Karal, hükümetin yabancı uyruklulara 400 bin dolar karşılığında verdiği vatandaşlık uygulaması sonucunda da her yerde çete ve mafyaların türediğini söyledi.

DEVA Partili Hasan Karal, partisinin Ordu ve Giresun İl Başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilatla bir araya geldi. Yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karal, ülkenin çok acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu ve ciddi bir şekilde yönetim mekanizmalarının değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin iktidara bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Milletvekili Karal, DEVA Partisi olarak, Genel Başkan Ali Babacan liderliğinde Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirip seçimlerden önce ülkenin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin tüm alanlarda eylem planı hazırladıklarını, bunu da hem hükümete hem vatandaşlara sunduklarını anımsattı.

Türkiye’nin, Genel Başkan Ali Babacan’ın vizyonu ve başarılarıyla tekrar tanışarak daha modern, çağdaş ve demokratik bir ülke olması için çalıştıklarını belirten Karal, “Bu amaçla sil baştan, sıfırdan başlayarak, geçmişteki seçimin olumsuzluklarını bir kenara bırakarak yola çıkıyoruz. Ülkemizin çok acil çözülmesi gereken sorunlarının olduğunun farkındayız. Emekli maaşı 7 bin 500 lira, asgari ücret 17 bin lira. İnsanlar gittiğimiz her yerde ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye soruyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez emekli maaşları, asgari ücretin yarısının altına düştü. Yüzlerce, binlerce sorun var. Ama bunları çözmeye yönelik olarak hiçbir irade göremiyoruz. Burnumuzun dibinde Gürcistan var, diğer tarafta Bulgaristan. Gürcistan’ın para birimi bizim paramızın 11 katı. Önceden işçi olarak ülkemize, Karadeniz bölgemize gelen Gürcüler, şimdi paramızı beğenmiyor. Ne yazık ki ülkemiz her geçen gün fakirleşiyor. Ali Babacan döneminde 12 bin 600 dolara kadar çıkan kişi başı milli gelir, şu an 9 bin doların altına kadar düştü, düşmeye de devam ediyor. Türkiye ile beraber yola çıkan ülkeler, ülkemize fark attı. Bulgarlar geliyorlar, her gün Edirne’deki rafları boşaltıyor. Çünkü paraları değerli. Ama benim Edirneli vatandaşım o raflara uzaktan bakıyor, çünkü parasının değeri yok, alamıyor.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Karal, hükümetin ekonomik sıkıntılar dolayısıyla uygulamaya koyduğu 400 bin dolara vatandaşlık verme uygulamasının büyük sıkıntılara sebep olduğunu söyledi. Televizyonda her gün uluslararası çete ve mafyaların çökertildiğine dair haberler gördüklerini hatırlatan Karal, şu ifadelere yer verdi:

“Her gün, ‘şu çete çökertildi, şu mafya lideri yakalandı, kırmızı bültenle arananlar enselendi’ haberleri görüyoruz. Yahu arkadaş, biz nasıl bir ülkede yaşıyormuşuz bugüne kadar? Nasıl bir ülkeymişiz? 400 bin dolar verenler, geldi, burada daire sahibi oldu, vatandaşlık aldı, şimdi de o paraları verip gelenlerin bir kısmı uyuşturucu kaçakçısı, bir kısmı mafya, bir kısmı çete çıktı. Bunları neden yapıyor hükümet? Çünkü parasız kaldı, para yok.

Para olmadığı için de ‘Ne olursan ol, kim olursan ol gel, bakmayacağım’ diyerek 400 bin dolar verenleri, ‘Parayı getir, ben sana vatandaşlık vereceğim’ dedi. Böyle olunca da başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere her yerde çeteler türedi, uluslararası çetelerle, mafya liderleriyle dolu ülke haline geldik. Bunların içinde ne olduğu belli olmayan insanlar geldiği zaman huzurumuzu, rahatımızı kaçırdılar.”

DEVA Partili Hasan Karal, yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye’nin her geçen gün fakirleşmeye devam ettiğini ve vatandaşların alım gücünün zayıfladığını belirtti. Ekonomik çıkmaza karşı da Merkez Bankası’nın para basarak çözüm üretmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Karal, “Şu an Türkiye’nin en çok çalışan kurumu Merkez Bankası. Çünkü sürekli para basıyor. Her şeyin yanında ekonomide büyük bir kara delik açan Kur Korumalı Mevduat için hala milyarlarca ödeme yapılıyor. Merkez Bankası bu parayı ödemek için sürekli para basıyor. Merkez Bankası'nın bu kadar yüksek miktarda para bastığı bir ülkede enflasyon ne yaparsanız yapın düşmez.” ifadelerine yer verdi.