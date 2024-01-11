DEVA Partili Ekmen: Vatandaş adaylar ve projelerle değil ekonomik sorunlarla meşgul

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı canlı yayın programlarında Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirirken enflasyon karşısında ezilen emekli ve dar gelirli vatandaşları hatırlatmaktan geri durmuyor.

“Vatandaş aldatılmışlık duygusu içerisinde”

Ekmen, genel seçimlerin ardından artan döviz kuru ve akaryakıt fiyatları ve yüksek enflasyon nedeniyle iktidara destek veren vatandaşın aldatılmışlık duygusu içerisinde olabileceğini belirterek; vatandaşın tepkisini yerel seçimlerde sandığa yansıyacağı kanaatinde olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Ali Babacan’ın dokuz gün kesintisiz süren bir tur ile İstanbul’dan başlayıp, Niğde, Tarsus, Adana, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır il ve ilçelerinde saha çalışması yürüttüğünü belirten Ekmen “ilginç bir durum var insanlar adaylar ve projelerle değil ekonomik sorunlarla meşgul. Genel Başkanımızın diyaloglarının %90’ı enflasyon karşısında hayatının en zor günlerini yaşayan emekliler, asgari ücretliler ve işsizler” dedi.

Ekmen, vatandaşın yaşadığı bu ekonomik sorunların ülkeyi bir genel seçim havasına sokmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Sokakta yürüdüğümüzde önümüzü kesen emekli vatandaşın; “7500 TL ücret aldığını ve kirayı ödemediği için ev sahibinin kendisini evden çıkarmak için mahkemeye verdiğini” söylediğini, yine bir annenin; “çocuğunun ayakkabı istediğini ve kendisine alamadığını”, gençlerin ise “işsiz olduklarını ve iş bulamadıklarını” söylediğini aktaran Ekmen, bunlar ulusal sorunlar ama yerel seçimler için kampanya yapan bütün siyasetçilerin önüne çıkan meseleler olduğunu belirtti.

Emekli bir vatandaşın kendisine; “Siz sürekli 7500 TL ile en düşük maaş alan emeklilerin sorunlarını gündeme getiriyorsunuz ama üç yıl önce emekli olduğumda asgari ücretin 2,3 katı maaş alıyordum, şimdi ise 1,3 katı maaş alıyorum, dolayısıyla biz de mağduruz.” diye mesaj attığını söyleyerek önce nassa dayalı ekonomi politikası şimdi de yüksek faize dayalı ekonomi politikasının vatandaşı ezdiğine dikkat çekti.

“Ne TÜİK ne ENAG, asıl olan Sadık abinin enflasyonudur”

DEVA Partili Ekmen, Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum diyerek; “Ne TÜİK ne ENAG asıl olan Sadık abinin enflasyonudur. Yani Sadık abi gibi Emekliler peynir, zeytin, yağ, şeker ve makarnayla yetiniyor. Ayağına bir ayakkabı ve sırtına bir çul dahi alamıyor. Bu ürünlerin enflasyonu hesaplansın ve emekliye en az bu kadar enflasyon farkı verilsin.” dedi. Ekmen, “Bu da bir hesaplamaya göre %120'nin altında değildir.” dedi.