CHP'li Taşcıer: Bu ülkeye kimsenin Taliban karanlığını getirmesine müsaade etmeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türkiye'nin demografik yapısını etkileyebilecek önemli bir konuyu gündeme getirdi. Taşcıer, Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden milyonlarca genç erkeğin ülkenin sınırlarından kaçak yollarla geçtiğini ve bu sürecin düzensizlik ve başıboşluk içerdiğini vurguladı. Ancak, daha büyük bir mesele ortaya çıktı: Türk vatandaşlığına geçen bir Afgan göçmenin, Afganistan'da evlendiği iki kadının Türkiye'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine eş olarak kaydedilmesi.

Afgan Göçmenler ve Türk Vatandaşlığı

Taşcıer'in belirttiği gibi, bu durum, Türk Medeni Kanununun temel ilkelerine aykırı. Türk Medeni Kanunu, tek eşlilik esasına dayanır ve Türkiye'de vatandaşlık kazanan herkesin bu kanuna uyması gerekir. Yani, eğer bir hata söz konusuysa, İçişleri Bakanlığı bu durumu derhal açıklığa kavuşturmalı ve konuyla ilgili soruşturma başlatmalıdır.

Çok Eşlilik ve Türk Medeni Kanunu

Bu olay, Türk toplumunda çok eşliliğin yasal ve etik boyutlarını tartışmaya açmıştır. Türkiye'de çok eşlilik yasak olmasına rağmen, bazı göçmen gruplar arasında bu uygulamanın devam ettiği görülüyor. Taşcıer, bu durumun Türk Medeni Kanununun ihlali olduğunu ve karşılarında milyonlarca kadının bulunacağını belirtiyor. Bu, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak kendi yasalarını koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Kadın Hakları ve Göçmen Politikaları

Bu mesele sadece hukuki bir sorun değil, aynı zamanda kadın hakları ve göçmen politikaları açısından da önemli. Taşcıer, Türkiye'nin kadınların temel haklarına saygı gösteren bir ülke olduğunu ve bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Bu durum, göçmen politikalarının kadın hakları ve toplumsal normlarla nasıl uyumlu hale getirilebileceği konusunda ciddi bir tartışma başlatıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Gamze Taşcıer, Afganistan’dan Türkiye’ye gelen ve vatandaş olan bir şahsın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine Afganistan’da evlendiği iki kadının da eşi olarak kaydedildiği haberleri üzerine yazılı bir açıklama yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer’in açıklamaları şöyle:

“Yıllardır Afganistan’dan milyonlarca genç erkeğin sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak, kimi zaman dorselerde, kimi zaman kamyon kasalarında kaçak olarak girdiklerini görüyoruz, biliyoruz. Biz bu sürecin Türkiye’nin demografik yapısını bozacak nitelikte bir düzensizlikle ve başıboşlukla ilerlediğini hep söyledik. Şimdi de, Afganistan’dan gelip Türk vatandaşlığı alan bir şahsın, Afganistan’dayken evlendiği iki kadının birden burada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine eşleri olarak girildiğini öğreniyoruz. Habere göre, yapılan çapraz sorgulamalar da bu iki kadının ayı şahsın eşleri olarak sistemde yer aldığını gösteriyor. Bu skandalın derhal İçişleri Bakanlığınca açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Milyonlarca kaçak göçmen yetmedi, şimdi de kadınların insan olup olmadığının tartışıldığı, kadınların ne sokağa çıkabildiği ne okuyabildiği, hiçbir temel hakka dahi sahip olmadıkları Taliban rejimi mi ithal edilmeye çalışılıyor? Türk Medeni Kanunu çok açık bir şekilde tek eşlilik üzerine kuruludur. Bu ülkeden vatandaşlık alan herkes, bu ülkenin kurallarına, yasalarına uymak zorundadır. Egemen bir devlet olmanın en temel koşullarından biri budur. Eğer sistemde görünen bir hataysa, İçişleri Bakanlığı derhal konuyla ilgili soruşturma başlatmalı ve kamuoyuna bilgilendirme yapmalıdır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sisteminde, bu şekilde aynı erkeğin birden fazla eşi olduğu gözüken kaç kayıt var açıklanmasını istiyoruz. Ama hata değil de bilinçli olarak Türk Medeni Kanunu çiğnenmek, yok sayılmak isteniyorsa, karşılarında on milyonlarca kadını bulurlar. Bu ülkeye kimsenin Taliban karanlığını getirmesine müsaade etmeyiz.”