CHP'li Sarı: Emeklinin 250 Adet Ekmeğini Çaldılar

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesine tepki göstererek, “Siz buna zam mı diyorsunuz” dedi.

CHP’li Milletvekili Serkan Sarı TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine aylıklarına yüzde 5 ek zam ile en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Konuşmasına “Soruyorum; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliye verdiği yüzde 5 artış, müjde midir? Yoksa zulüm müdür?” diye sorarak başlayan CHP’li Serkan Sarı şöyle devam etti:

“EMEKLİLER YILI MI ZULÜM YILI MI?”

“Şu tabloya bakın! Emekli, sadece 6 ay önce 7500 lira maaşıyla 18 mutfak tüpü, 3947 yumurta, 1500 ekmek alabiliyordu. Adı ‘müjde’ olan 10 000 lira maaşıyla, bugün16 tüp, 2347 yumurta, 1250 ekmek, 204 kilo deterjan alabilecek. Yani AKP iktidarı ‘zam yaptık’ derken, emekliden 2 tüp, 1600 yumurta, 250 ekmeğini çaldı. Siz buna zam mı diyorsunuz? Maaşlar, emeklinin eline geçmeden zaten eridi! Açlık sınırının altında kalan hiçbir ücret, kabul edilebilir ve yaşanabilir bir ücret değildir. 2024'ü ‘zulüm yılı’ değil de gerçekten ‘emekliler yılı’ yapmak istiyorsanız, sokağın isyanına kulak verin! Bütün ücretleri yaşanabilir bir düzeye çıkarıp, alım gücünü derhal yükseltin!”