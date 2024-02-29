CHP'li Kış: Nebati Bey sahte imza pusulanız burada siz neredesiniz?

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, mecliste sahte imzalı pusulayla yoklamaya katıldığı ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’ye, “Mersin’de yoksunuz, TBMM’de yoksunuz. Nebati Bey sahte imza pusulanız burada siz neredesiniz?” diye seslendi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Mersin’in başta havalimanı olmak üzere devlet yatırımlarını beklediği bir süreçte, AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’nin adının karıştığı TBMM Genel Kurulu’na gelmeden sahte imzalı pusula ile yoklamaya katılma skandalını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakanlarına ve Mersin Valisi’ne yalanlama

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun hem Mersin’de hem de TBMM’de defalarca ifade ettiği Ocak 2024’te açılışını duyurduğu Çukurova Havalimanı yine söz verilen tarihlerde açılmadı.

Geçtiğimiz haftalarda konuyu TBMM’de basın toplantısı ile gündeme getiren CHP’li Kış, Mersin’e sözler veren Bakanların ve Mersin Valisi’nin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yalanlanmasını skandal olarak ifade etti.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Kış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Şubat’ta Adana mitinginde canlı yayında Çukurova Havalimanı için ileri tarihli bir söylemde bulunmasını gündeme getirdi.

Milletvekili Kış, Mersinlilerin Ocak ayı içinde Havalimanı açılışını ilan eden Bakan’ın sözünü yerine getirmesini beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıl içinde açılacak diye yeni bir tarih vermesinin tüm Mersinliler adına büyük bir ayıp olduğunu ifade etti.

Gülcan Kış şunları söyledi: “Ortadan garip bir havalimanı hikâyesi var. 13 yılda 3 temel atma töreni yapıldı, 8 bakan değişti, her seçim döneminde bir bakan tarafından açılış tarihi verildi. Geçen hafta Tarsus Kaymakamı “İnşaatı devam eden havalimanında incelemelerde bulunduk" derken, Mersin Valisi "Bitti, açılış için Cumhurbaşkanından tarih bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adana'da, Bakanı’nı, Valiyi ve bölgeye gelip tarih veren herkesi yalanladı. Ama hiç şaşırmıyoruz. Mersinlileri temsil etsin diye görevlendirdiğiniz AKP'li vekiliniz Gazi Meclise sahte imza pusulası göndererek hile yaparken defalarca birbirinizi yalanladığınız açıklamalarla bir projeyi neden bitiremediğinizi de bu millet artık olağan karşılıyor” dedi.

Gülcan Kış, sahte imzalı oy pusulası skandalı nedeniyle Nureddin Nebati’ye şöyle seslendi:

“Gazi Meclise sahte imza pusulası vererek Meclisin itibarını zedeleyen, Mersin halkını temsil etmek için milletvekili seçilen Sayın Nebati’nin bu usulsüzlüğü asla kabul edilemez. Buradan Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Sayın vekile sesleniyorum: Mersin’de yoksunuz. TBMM’de yoksunuz. Nebati Bey sahte imza pusulanız burada siz neredesiniz?”