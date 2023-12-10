CHP’li Gülcan Kış: Halkın En Büyük Sorunu Ev Kiraları

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Kira fiyatlarındaki artış artık kontrolden çıkmış durumdadır. Mahkemelerde, kiracı-ev sahibi davalarında ciddi artışlar olmuştur. Vatandaşlarımızın en büyük sorunu barınma sorunu fahiş ev kiralarıdır. AKP iktidarının gözü ne yoksulu ne emekliyi ne memuru ne asgari ücretliyi görmektedir” dedi. Kış, Türkiye’nin ev kiralarının maaşlardan fazla olduğu bir ülke haline geldiğine de dikkat çekti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın, yüksek konut kiraları ve bunun yol açtığı sonuçların araştırılması istemiyle verdiği meclis araştırma önergesi CHP grup önerisi olarak meclis gündemine geldi.

Önerge üzerine söz alan Gülcan Kış, “Ekonomik krizin giderek derinleştiği, yoksullaşma sürecinin hızla büyüdüğü, TÜİK verilerinin Saray’ın çıkarlarına göre şekillendiği bir süreçte, vatandaşlarımız ev kiraları sebebiyle, barınma krizi yaşamaktadırlar. Kira fiyatlarındaki artış artık kontrolden çıkmış durumdadır. Mahkemelerde, kiracı-ev sahibi davalarında ciddi artışlar olmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı 30 büyükşehirde, ortalama kira bedellerinin, asgari ücretin yüzde 79’unu aştığı ifade edilmektedir. Yetkililer, gayrimenkul tarihinde ilk kez böylesi bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız demektedirler. Ülkenin her yerinde, yoksulluk sınırı altında kiralarını ödeyemediği için eşyalarıyla sokağa atılan, ev sahibi ya da kiracısı tarafından darp edilen, kavga sonucu ölümlerin gerçekleştiği olaylara şahit olmaktayız. Bu kriz toplumsal cinnet boyutuna ulaşmış ve vatandaşlarımız hükümetin çözemediği barınma krizini artık canlarıyla ödemeye başlamışlardır. Neredeyse her gün ev kiraları ve barınma krizi sebebiyle kavgalar, intiharlar ve ölüm haberleri basına yansımaktadır” dedi.

“BUNUN ADI TOPLUMSAL CİNNETTİR”

Hükümetin vatandaşın gündemi olan yüksek kiralara çözüm bulmak yerine başka gündemlerle meşgul olduğuna işaret eden Gülcan Kış, “Vatandaşlarımızın en büyük sorunu barınma sorunu ve fahiş ev kiralarıdır. AKP iktidarının gözü ne yoksulu ne emekliyi ne memuru ne asgari ücretliyi görmektedir. Bir avuç mutlu azınlığın servetine servet katılmakta, onlara kaynak aktarımı yapılmaktadır. Ekonominin bütün göstergeleri bozulmuştur. Ekonomide yapısal problemler çözülememiş, vergiler ve zamlarla vatandaşın üzerinden çözülmeye çalışılan bir politika uygulanmıştır. Her gün yeni bir zam ve vergiye uyanıyoruz. İşte, AKP’nin yarattığı bu yanlış ekonomi politikası ev sahibi ve kiracıları da karşı karşıya getirmiştir. Bunun adı artık toplumsal şiddet. Toplumsal cinnettir” ifadelerini kullandı.

“KİRALAR MAAŞLARDAN FAZLA”

Faiz oranlarında yaşanan yükseliş sebebiyle borçlu vatandaşların borçlarını çevirmelerinin giderek güçleştiğine işaret eden Gülcan Kış, “Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 artmıştır. İcralık olmayan vatandaş sayımız neredeyse yok denecek kadar azdır. Vatandaşların, TOKİ’ye 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor. Vatandaşlarımız borç içinde bir hayata mahkum edilmiş durumdadır. Hiçbir vatandaşımız bir maaşı ile temel giderlerini maalesef karşılayamamaktadır. Başta İstanbul olmak üzere, birçok kentte kira artışları devam etmektedir. Olağanüstü artışların önüne geçilemediği gibi kalıcı çözümlerin bulunmaması halinde de şiddet olayları giderek artacaktır. Yasal düzenlemeler eksik ya da yetersiz kalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre; şu anda en fazla kira artışı olan iller arasında seçim bölgem Mersin’de yer almaktadır. Depremlerden sonra ve yabancılarında en fazla talep ettiği kent olması sebebiyle, Mersin’de kira artışları ciddi yükseliştedir. Öğrencilerimiz de barınma krizinin en büyük mağdurlarıdır. Yurtlarda asansör faciaları sonucu kaç öğrenci canıyla bedel ödedi. Tüm bunlar AKP iktidarının yarattığı utanç tablosudur. Buradan, AKP ve MHP sıralarında oturan vicdanlı ve duyarlı olan milletvekili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ev kiraları, maaşlardan fazla olan; Türkiye dışında başka bir ülke gösterebilir misiniz bize? Gelin hep birlikte, tüm ülkenin kanayan yarası olan barınma sorunu için, ev sahibi-kiracı arasında ki sorunların çözümü için, Meclis Araştırma Komisyonu kuralım. Bugün bu eller evet için kalksın” ifadelerini kullandı.

Önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.