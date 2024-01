CHP'li Adem: Tarım Politikamız Sözde Milli

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ”Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün 600 bin besilik sığır ithalatı yapma kararını eleştirerek, “alınan bu kararla bir kez daha gördük ki, AKP’nin tarım politikası ‘sözde milli’ ama hayvanlarımız ithal. AKP asla milli ve yerli olmadı, olamadı. “ dedi.

CHP’li Erhan Adem, açıklamasında, bir önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı’nın hayvan ithalatının sonlandırılması konusundaki sözlerini hatırlatarak, “2022 yılında hayvan ithalatı bitecek deniliyordu. Maalesef ithalat tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2024 yılı besilik sığır ithalatı ile ilgili ithalat talimatı ve teknik kriterleri yayınladı. Buna göre 2024 yılında üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacak. Hatırlamakta fayda var; 2018 yılında Türkiye’nin ihtiyacı olmadığı halde 1 milyon 211 bin baş besilik hayvan ithalatı yapılırken, bu yoğun ithalat ülke hayvancılığına büyük bir darbe vurmuştu. Bu yoğun ithalattan dolayı besiciler yıllarca zararına üretim yapmak zorunda kalmıştı. İthalat kararınız gösterdi ki, AKP iktidarda olduğu sürece çiftçi borç batağından kurtulamayacak çünkü AKP’nin tarım politikası ithal yem, ithal hayvan anlayışından ibarettir."

Yerli besicilik ve yerli koyun, sığır ırkları teşvik edilip, desteklenerek yerli et üretiminin artırılması, halkın ucuz ve sağlıklı beslenmesini sağlamak yerine her yıl kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına kapılar açılıp, ülke kaynakları yurt dışına aktarıldığını belirten Erhan Adem, “Defalarca et ve canlı hayvan ithalatının artık sona erdirildiğini ilan edip, ardından canlı besilik sığır ithalatına kapıların açılması, iktidarın söylem ve eylemlerindeki tutarsızlığın, sözüne ve vaatlerine güvenilmezliğin en güncel ve somut örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz hayvancılığının yaşadığı en büyük sorunlardan biri üretimi destekleyecek bir anlayışın bulunmayışıdır. Bugün AKP, besicileri desteklemek yerine hemen 600 bin büyükbaş hayvan ithalatı kararı aldı. Ülkede hayvancılık AKP döneminde iflas etmiştir.

AKP, hayvancılık politikalarıyla yerli hayvan besiciliğini bitirirken, aynı zamanda halkın daha pahalı et yemesine neden oldu. İktidar, sorunu et ithalatını arttırarak çözmeye çalışıyor. Et ithalatı fiyatları ancak sınırlı süre için frenliyor. İthal et, fiyatları düşürmediği gibi yerli besiciliği bitiriyor. Oysa çözüm net; Küçük aile işletmeleri desteklenmelidir. Et ve Süt Kurumu, faaliyet alanına dönmedikçe, TİGEM arazilerini 49 yıllığına kiralamaktan vazgeçip çiftçimizin ihtiyacı olan bitki tohumları üretmedikçe, ülkemizin ihtiyacı olan damızlık türleri çoğalmadıkça ve en önemlisi yerli yem sanayini tekrar kurmadan çözüme kavuşturmak mümkün gözükmüyor. “ dedi.