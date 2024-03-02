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Babacan: Zulmü durdurmak için bir şey yapmıyorsunuz, en azından susacağınız yeri bilin

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Babacan: Zulmü durdurmak için bir şey yapmıyorsunuz, en azından susacağınız yeri bilin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum’un Gazze ile ilgili yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum’un Gazze ile ilgili yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. Ali Babacan, şunları söyledi:

“Gazze’deki zulüm parti fark etmeksizin hepimizi yaralıyor. Gazze’deki soykırımı belediye seçimine malzeme yapmak, Gazzeli çocukları basit siyasi çıkarlar için kullanmak utanç verici. Bu zulmü durdurmak için bir şey yapmıyorsunuz, en azından susacağınız yeri bilin.”

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