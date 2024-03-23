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Babacan: İller, ilçeler, sokaklar farklı ama emeklilerin feryadı hep aynı

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Babacan: İller, ilçeler, sokaklar farklı ama emeklilerin feryadı hep aynı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında emeklilerin geçim sıkıntısı ve yaşadıkları zorluklarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda yurdun çeşitli bölgelerinden emeklilerin çektiği geçim sıkıntısı gösterildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında emeklilerin geçim sıkıntısı ve yaşadıkları zorluklarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda yurdun çeşitli bölgelerinden emeklilerin çektiği geçim sıkıntısı gösterildi.

“10 bin lira aylık veriyor bana, bana öl diyor”

Geçim sıkıntısı çeken bir emekli, “Emekli bir adamım. Ben fırında çalışıyorum. Benim on lira kiram var. Benim bir sürü çoluk çocuğum var” derken, Ali Babacan emekliye şu yanıtı verdi: “Çalışmasan, emekli maaşıyla geçinmek mümkün mü?” Bir başka emekli şöyle söyledi: “15 bin lira ev kirası olduğu yerde insana 10 bin verilir mi ya, bir insana yani? Vicdan mı bu?” Bir başka emekli, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: “10 bin lira aylık veriyor bana, bana öl diyor.”

“Çok perişanım başkanım, evim kira

Bir başka emekli, ağlayarak Ali Babacan’a “Çok perişanım başkanım, evim kira” derken, bir diğeri “27 yıl devlet memurluğu yaptım. Oğluma bir şey alamıyorum” dedi. Bir emekli, yaşanan konut sıkıntısından “Tren garlarında yatıyor 70 kişi. Böyle devlet olur mu?” sözleriyle bahsederken; bir emekli şu sözleri kullandı: “Ben 74 yaşındayım böyle bir ne lider gördüm ne cumhurbaşkanı gördüm. Halkı rezil eden, emekliyi rezil eden, garibanı rezil eden.”

Ali Babacan, videoyu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: “İller, ilçeler, sokaklar farklı ama emeklilerin feryadı hep aynı”

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