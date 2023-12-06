Babacan: Demokrasi farklı kesimlerden yüzlerce insanı aynı çatı altında toplamaktır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 3 Aralık’ta 31 Mart Belediye Seçimleri için düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Her kesimin otokratı var. Otokrat zihniyet sadece iktidarda yok. Her kesimin otokratları var” diyen Babacan, buradaki konuşmasını sosyal medya hesaplarından da yayımladı.

Video içeriğinin tamamı şöyle:

“Değerli arkadaşlar işte otokratlar var ya o otokratlar Allah göstermeye bir sopayı ele geçirmeye görsünler. Amaçları iktidarı ele geçirip, sopayı ele geçirip başkalarını dövmek. Öfkelerinin sebebi, o sopaya sahip olamamaları. Kendilerinden olmayana, kendileri gibi görünmeyene tahammül etmeye mecbur kaldılar ya bu 6’lı masa falan derken işte onun için öfkeliler. Öfkeleri aslında kaybetmiş olmalarına. Aslında ideolojik olarak tükenmiş olduklarını da fark ediyorlar onun için öfkeliler. Onu da biliyoruz. Tahammülsüzlüklerinin başka sebepleri ne?

DEVA Partisi demokrasiye inanan, insanları dış görünüşleriyle yargılamayan, hukuku araçsallaştırmayı etik dışı bulan, medyanın özgür olması gerektiğini düşünen, farklılıkların zenginliğimiz olduğuna inananların partisi. Bunlara bakarsanız kendinden olana, kendine benzeyene demokrat olmak kolay. İşte şu salona bir bakıyoruz. Farklı kesimlerden yüzlerce insan aynı çatı altında. Demokrasi budur bu. Bıkmadan usanmadan anlatacağız. Sayfalarca yazdık, yine yazacağız.”