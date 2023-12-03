Babacan: Belediyecilik anlayışımızla hazırız!

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlik parti mensuplarının ve davetli konukların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuşmasına 81 ilde ve ilçelerde çalışmalara katılan, partililere teşekkür ederek başladı.

Babacan, DEVA Partisi olarak yerel seçimlere kendi isimleriyle ve kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını yineledi.

“Bu iktidardan kurtulmak bize kaldı, iş başa düştü”

“Şimdi, size yıllar önce yaşanmış gerçek bir olaydan bahsetmek istiyorum” diyen Babacan tüm salona bir anekdottan bahsetti.

İşte o konuşma:

Uzak bir coğrafyada yıl 1972. Uruguay Hava Yollarına ait bir uçak And Dağları’na düşer.

Kazadan kurtulanlar olur, fakat arama kurtarma çalışmaları bir türlü sonuç vermez. İnsanlar orada, dağların orta yerinde, çaresizce beklerler. Her taraf kar… Uçak beyaz… Bulması zor...

Düşünürler: Burada beklesek mi, yoksa gidip yardım bulmaya mı çalışsak? Beklemeye karar verirler. Birkaç gün geçer, günler hafta olur. Derken uçağın içinde bir radyo bulurlar. İçlerinden üç kişiyi radyonun çekeceğini düşündükleri bir tepeye gönderirler. Bu üç kişi, tepeye ulaşır, radyoyu açar. Haberleri dinler. İşte, orada, o karın ve soğuğun ortasında, arama kurtarma çalışmaları ümitsizlikle sona erdirilmiş ve aramadan vazgeçilmiş. Bu haberi radyodan dinlerler. Artık, onları kurtarmaya gelecek kimse yoktur. Bu 3 kişi haberi arkadaşlarına nasıl söyleyeceklerini düşünerek çaresizce, umut içinde bekleyen arkadaşlarının yanına geri dönerler. Haberi dinleyenlerden biri, arkadaşlarının yanına varınca söze girer, der ki:

“Arkadaşlar size iyi bir haberim var. Arama kurtarma çalışmaları sona ermiş.”

İnsanlar telaş içinde… Ağlayanlar, üzülenler. Biri itiraz eder, der ki; “Bunun neresi iyi bir haber?”

Genç yanıtlar: “Çünkü” der, “Buradan kurtulmak artık bize kaldı.”

Dostlarım, bazen başımıza gelen musibetlerden kurtulmak için kimsenin size kurtarmayacağını anlamak iyi bir haberdir. İş başa düştü, doğru. Şimdi, burada duran, gözlerimin içine bakan arkadaşlarıma, ekran başında bizleri izleyen yurttaşlarımıza sesleniyorum:

Arkadaşlar, haberler iyi. Bu iktidardan kurtulmak bize kaldı.

Seçim startını verdiklerini dile getiren Babacan’ın Aday Tanıtım Toplantısı’ndan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“SİHA’larımız var ama sokaklar çete dolu, hayal ettiğimiz bu muydu?”

İHA’larımız, SİHA’larımız var… Ama sokaklar çetelerle dolu. Uçak gemimizle gurur duyuyoruz… Ama insanlar birileri gelip çökecek diye küçük bir dükkân dahi açmaya korkuyor. Hukuk güvenliği diye bir şey yok. Yargıda rüşvetler, gruplaşmalar, çeteleşmeler almış başını gitmiş. Bunu biz söylemiyoruz. Yargının en üst makamındaki başsavcılar söylüyor, oralardan öğreniyoruz. Sanata katkınız, yandaşlarınıza yazdırdığınız kitaplardan… Bilime katkınız, ülkeye sokulan uyuşturucuların, kimya mühendislerinin dahi çözemeyeceği muhteviyatından ibaret…

28 Şubatlarda, DGM’lerde yargılanan, adliyelerden çıkmayanlar… Çok şükür, o günler geride kaldı... Ancak, şimdi onlar ev sahipleriyle davalık oluyorlar. Oğullarının yemin törenine alınmayan yaşlı teyzelerimiz…Şimdi girebiliyorlar… Ancak, emekli maaşları kiralarına dahi yetmediği için sokaklara atılıyorlar. Hayal ettiğimiz bu muydu?

90’ların üstümüze karabasan gibi çöken karanlığını dağıtacağına inandığımız hareketin; o zulme, o baskıya “Dur” diyeceğine inandığımız bir yönetim anlayışının geleceği yer bu olmamalıydı. 20 yılın sonunda dönüp dolaşıp geldiğiniz, insanları getirdiğiniz yer burası işte.”

‘Otokrat zihniyet sadece iktidarda değil. Eli sopalılar her kesimde var, farkındayız, görüyoruz’

“Otokrat zihniyet sadece iktidarda yok. Her kesimin otokratları var. İşte otokratlar var ya o otokratlar Allah göstermeye bir sopayı ele geçirmeye görsünler. Amaçları iktidarı ele geçirip sopayı ele geçirip başkalarını dövmek. Öfkelerinin sebebi, o sopaya sahip olamamaları. Kendilerinden olmayana, kendileri gibi görünmeyene tahammül etmeye mecbur kaldılar ya bu 6’lı masa falan derken işte onun için öfkeliler. Öfkeleri aslında kaybetmiş olmalarına ama aslında ideolojik olarak tükenmiş olduklarını da fark ediyorlar onun için öfkeliler. Tahammülsüzlüklerinin başka sebepleri ne? DEVA Partisi demokrasiye inanan, insanları dış görünüşleriyle yargılamayan, hukuku araçsallaştırmayı etik dışı bulan, medyanın özgür olması gerektiğini düşünen, farklılıkların zenginliğimiz olduğuna inananların partisi. Bunlara bakarsanız kendinden olana, kendine benzeyene demokrat olmak kolay. İşte şu salona bir bakıyoruz. Farklı kesimlerden yüzlerce insan aynı çatı altında. Demokrasi budur bu. Bıkmadan usanmadan anlatacağız. Sayfalarca yazdık, yine yazacağız. Özellikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Biz onlara birbirine karşı kibirle değil, tahammül ederek değil, hoş görerek hiç değil… Beraberce, eşit birer vatandaş olarak, birbirimize saygıyla yaşamamız gerektiğini anlatıyoruz ve anlatacağız.

“DEVA’ya yapılanların bir siyasi görüşe ve duruşa karşı yapıldığının çok iyi farkındayız”

“Bu seçimlere kendi logomuzla, kendi adaylarımızla girmek istememizin bir başka sebebi de şu:

Biz, demokrasi anlayışımızı, dar ideolojik mevzilere hapsetmek istemiyoruz. Hatırlayın…Genel seçimlerden önce ortak listelerin açıklanmasıyla başlayan, seçimlerden sonra da aylarca devam eden ithamları şöyle bir hatırlayın.”

Bize yöneltilen bu ithamların arkasında ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Her kesimin otokratı var. Ve o otokratlar sopayı ele geçirip ötekini dövmek istiyor.

“Biz onlara birbirine karşı kibirle değil, tahammül ederek değil, hoş görerek hiç değil…Beraberce, eşit birer vatandaş olarak, birbirimize saygıyla yaşamamız gerektiğini anlatıyoruz ve anlatacağız. Biz bir arada eşit vatandaş olarak var olmanın iddiasındayız. Onun için burada bu salondayız. Gerçek demokrasiyi DEVA’nın uygulamalarıyla öğreteceğiz onlara. Uzun lafın kısası demokrasiyi öğreteceğiz, demokrasiyi.”

“Tüm Türkiye için hayırlı olsun”

“Partimizin yerel yönetimler ve şehircilik anlayışını, politikalarımızı, hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız” diyen Babacan, “30 Büyükşehir’imiz için, 51 ilimiz için, 922 ilçemiz için, 389 beldemiz için, tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar bizlere duydukları güveni ifade etmekten çekinmiyorlar”

Makul hiç kimse, “Yahu siz bu işi beceremezsiniz, siz devlet yönetemezsiniz…” demiyor. Kimse, “Siz gelirseniz ekonomi daha da kötü olur, hukuksuzluklar artar…” demiyor. Kimse, “Çalıp çırparsınız, ihaleleri yandaşlarınıza verirsiniz…” demiyor. Hiç kimse, “Mülakatlarda, kamu ihalelerinde sizden olanlara torpil geçersiniz…” demiyor. Biz, yerel seçimlere kendi ismimizle, kendi adaylarımızla girmeye karar verirken, bizi en çok motive eden bütün bu saha çalışmalarımızdı. Bütün bunlar bize, DEVA’ya nasip oluyor.

“İnsanlar iktidara, iktidardakiler birbirine güvenmiyor”

Mevcut iktidar insanlara umut vadetmeyi bırakalı çok uzun zaman oldu. Kimsenin iktidara güveni yok. İşin ilginç yanı, bunların birbirlerine güvenleri de yok. “Yanlışlıkla şu koltuktan kalsam ben gelene kadar birisi gelir oturur mu diye korkuyorlar.” Birbirlerine güvenmeyen, birbirlerine sırtını dönemeyen insanlar, bu ülkeye bir şey verebilir mi?”

“DEVA Partisi olarak erdemli ve ahlaklı siyaset en temel önceliğimizdir”

“Bizler bir ilki gerçekleştiriyoruz. Her kademedeki belediye başkan adayımızdan, daha seçimlere girmeden önce, DEVA Belediyeciliği etik kurallarına bağlı kalacaklarına dair imzalı taahhütname istiyoruz. Bu Türkiye’de bir ilktir daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Bu DEVA Partisi’nin temiz yönetim anlayışı konusunda, lafta değil sözde değil özde ne kadar samimi olduğunun en önemli belgesidir.

Biz de parti olarak yetkili organlarımız aracılığıyla bu etik kurallara uyulup uyulmadığını düzenli olarak izleyecek, denetleyecek ve her bir belediyemizin bu konudaki karnesini şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşacağız. Yani belediyelerimizin objektif şekilde performans kriterlerine göre karnelerini oluşturacağız ve bu karne notlarını da toplumla paylaşacağız. Bu da yine Türkiye’de bir ilk olacak.”

“Yerel seçimler iktidara 'sarı kart' göstermek için en önemli fırsattır”

“Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimler bu iktidara bir sarı kart göstermenin en önemli fırsatıdır. Sarı kart nedir? Bir uyarıdır, hatalarının farkındayım ona göre ayağını denk al demektir.

Bu hükûmetin icraatlarından memnun değilseniz, onları uyarmak istiyorsanız, gelin bu seçimlerde hep beraber sarı kartı gösterelim. Bu sarı kart tabii ki genel seçime kadar. Biliyoruz ki bu kafayla, bu hukuksuzlukla ve adaletsizlikle bu iktidar sonuç üretemeyecek. Üzülerek söylüyorum hiçbir alanda başarı gösteremeyecekler. Onun için diyorum ki gelin bu seçimlerde sarı kartı gösterelim ama genel seçimlerde de hep beraber kırmızı kartı gösterip bu dönemi sona erdirelim inşallah.”

“Engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması sebebiyle engelli vatandaşları da anmadan geçmeyen Babacan, “Engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını, beklentilerini çok iyi biliyoruz. Eğitimle ilgili, istihdamla ilgili, erişilebilirlikle alakalı çok ciddi sorunlar var. Hepsinin farkındayız. Engelli vatandaşlarımızın yetenekli oldukları alanlarla ilgili çok iyi eğitilmeleri gerekiyor. O alanlarda istihdam imkanlarının oluşmasıyla da alakalı çok ciddi eğitimler, programlar gerekiyor. Bunların hepsi çok kolay, yeter ki siyasi irade olsun” diye konuştu.

Babacan’ın konuklarıyla bire bir ilgilendiği ve istişarelerde bulunduğu program, adayların tanıtımı ve fotoğraf çekimleri sonrası sona erdi.

DEVA Partisi’nin İl ve İlçe Belediye Başkan Adaylarının Tam Listesi:

Adana /Pozantı - Mehmet Emin Kaya

Adıyaman /Çelikhan - Mahmut Şahin

Afyon/ Çay - Mahmut Duman

Ankara/Etimesgut - Süleyman Demir

Ankara/Mamak - Hanifi Özhan

Antalya/Aksu - Hakan Halim Okudan

Ardahan/Merkez - Halil Kaçar

Balıkesir/ Erdek - Murat Sever

Balıkesir/ Bigadiç - Cemal Mehmet Nalça

Balıkesir/Edremit - Tevfik Çelik

Bilecik/ Merkez - Kadir Emre

Bilecik/ Bozöyük - Burak Sel

Bursa/Karacabey - Yasemin Tuna

Denizli/ Beyagaç - Mehmet Özdemir

Diyarbakır/Büyükşehir - Cenap Ekinci

Erzurum/Hınıs - Rahim Aydın

Erzurum/Palandöken - Emre Okumuş

Gaziantep/Şehitkamil - Okan Kısacık

Gaziantep/Araban - Ferit Karataş

Gaziantep/Oğuzeli - Mehmet Bozkurt

Giresun/Şebinkarahisar - Hakan Gargun

Gümüşhane/Merkez - Hamza Çakır

İstanbul/Avcılar - Erkan Uzun

İstanbul/Bakırköy - Gökhan Yılmazer

İstanbul/Büyükçekmece - Ekrem Yılmaz

İstanbul/Sancaktepe – Mutalip Geçer

İstanbul/Tuzla - Ceylan Yalçın

İstanbul/Beyoglu - Cemil Kara

İzmir/Karabaglar - Abdullah Kaya

İzmir/Seferihisar - Emin Yüce

İzmir/Menderes - Gülhan Akyol

Karabük/Eflani - Mustafa Uğur Ceylan

Kayseri/Özvatan - Şahin Çağrı

Kayseri/Pınarbaşı - Fazıl Demircioğlu

Konya/ Ahırlı - Hüseyin Geçer

Konya/ Sarayönü - Mahpeyker Feryal Karça

Konya/ Doğanhisar - Hasan Aksoy

Kırıkkale/Keskin - Esra Yılmaz

Mersin/Mut - Fatma Çelik Kovan

Muş/Korkut - Nimetullah Demirtaş

Samsun/İlkadım - Ender Çıkla

Siirt/Pervari - İsmail Bilen

Siirt/Şirvan - Refik Öztürkan

Tekirdağ/Ergene - İsa Kalaycı

Şırnak/Güçlükonak - Sebahat Aktug

Trabzon/Köprübaşı - Muhammet Yamakoğlu

Trabzon/Beşikdüzü - Ali Öztürk

Tunceli/ Merkez - Veysel Güler

Uşak/Banaz - Murat Ahmet Gündüz

Van/Çaldıran - Mehmet Reşat Yıldırım

Van/Bahçesaray - İbrahim Tiryak