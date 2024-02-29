Babacan: 90’ların karanlıklarının siyasetçilerini ekranlardan uzak tutun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Şubat Perşembe gün ü Antalya’da basın toplantısı düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kıvanç Çetinkaya dahil on dört adayın tanıtıldığı basın toplantısında Babacan, yıl dönümünde 28 Şubat kararlarına, yaklaşan yerel seçimlere ve DEVA Belediyeciliğine değindi. Ali Babacan’ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:

“Bu ülke onları maalesef çok gördü, en çok da zararlarını gördü”

“Bu ülke onları maalesef çok gördü, en çok da zararlarını gördü. Rica ediyorum: 90’ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyorum. Hele o bağırıp çağıran, hakaret eden, her gün televizyonlarda şiddet pompalayan, nefret pompalayan; inanın onlar ekranlara çıktığı zaman RTÜK’ün bir karar alıp şöyle hemen bir 18+ işaretini koyması lazım ekrana.”

“28 Şubat kararlarını alanların, destekçilerinin siluetlerini ekranlardan görüp duruyoruz”

“28 Şubat’ın üzerinden tam 27 yıl geçti. Bugün yine, 28 Şubat kararlarını alanların, uygulayanların ya da destekçilerinin siluetlerini ekranlardan görüp duruyoruz. Biri küçük ortak, onu her gün görüyoruz. İktidarın hemen yanı başına kazık çaktı. Biri, ‘İktidarla aynı gemideyiz ama rotayı biz çiziyoruz’ diyen Perinçek; onu da oralarda, iktidarın etrafında yakınında görüyoruz.”

“Deprem oldu, iktidardan da muhalefetten de tek bir kişi istifa etti mi?”

“Deprem oldu, iktidardan da muhalefetten de çıkıp tek bir kişi istifa etti mi ya? Etmediler, etmeyecekler. Çünkü şu anda maalesef Türkiye’de siyasetin geneline hâkim olan zihniyet aynı olduğu sürece; bir şey yapma, bir şey başarma imkânları yok. Zihniyet aynı olduğu sürece, iktidarın da muhalefetin de yeni söz söyleme gücü yok.”

“Saldırgan sokak hayvanlarını dert etmeyi bu millet hak etmiyor”

“2024 Türkiye’sinde, hâlâ saldırgan sokak hayvanlarını dert etmeyi bu millet hak etmiyor. İşte Belek’te değil mi? Hayatını kaybeden, 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı unutmadık. Çocukcağız köpeklerden kaçayım derken bir kamyonun altında can verdi. Yazık günah değil mi? Bu soruna hâlâ çözüm bulunmamış olması, 2024 Türkiye’si için büyük bir ayıp, büyük bir utançtır.”

“Türkiye’de bir hayalet dolaşıp duruyor: 28 Şubat hayaleti”

“Türkiye’de bir hayalet dolaşıp duruyor: Evet, 28 Şubat hayaleti. Hatırlıyor musunuz, o dönemin generalleri ‘Bin yıl sürecek’ demişlerdi. Onu o generaller, o rütbeliler başaramadı, ama Sayın Erdoğan ve ortakları başarma gayretinde şu anda.Yıllardır bu ülkeden defetmeye çalıştığımız her türlü zihniyet, geldi iktidarın başına, yanı başına oturuverdi. İktidardaki de memnun, bir şikâyeti görünmüyor. Sık sık onlarla poz vermeyi de marifet sanıyor.”

“Eski Başbakan çıkıyor, iktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor”

“90’ların karanlığında ismi olan bir eski Başbakan çıkıyor, iktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. 5 Nisan 1994 kriziyle de anılır sık sık,biliyorsunuz. Onu da ihtiyaç durumunda ortalarda görüyoruz. Buradan ben iktidara seslenmek istiyorum: Biz o siyasetçileri çok gördük, ama bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı, kimi de büyük zararlar verdi çekti gitti.”

“Âlem buysa; DEVA sensin diyoruz”

“Çözüm sandık; çözüm halk; çözüm sensin. Ne diyoruz değerli arkadaşlar, Âlem talansa, yolsuzluksa; DEVA sensin. Âlem, parti üyeliklerine bağlı olarak dağıtılan sosyal yardımlarsa, DEVA sensin diyoruz. Âlem güvensiz sokaklarsa, yanmayan ışıklarsa, susuzluksa; DEVA sensin diyoruz. Âlem geçim sıkıntısıysa, yüksek kiralarsa; DEVA sensin diyoruz. Âlem buysa; DEVA sensin diyoruz.”

“İktidarın yanındaki zihniyet, başörtülü olduğu için meclisten vekil kovan zihniyettir”

“İktidarın yanındaki zihniyet, başörtülü olduğu için meclisten vekil kovan, meclise girebilmesi için kadınlara başını açtıran zihniyettir unutmayalım.Gece vakti bir vekilin evine baskına giden DGM savcılarının zihniyetidir unutmayalım. Bu zihniyet, 22 yıl önce bu toprakların en derinine defnettiğimiz bir zihniyettir. Tekrar hortlattılar.”

“Biz burada oldukça, ölmüş ideolojilere heba edilecek insanımız olmayacak”

“Biz burada oldukça, ölmüş ideolojilere heba edilecek insanımız olmayacak. Biz burada oldukça, bu ülke topraklarında mazlumlara zulmetmeye geçit olmayacak. Çünkü biz her zaman yüksek sesle haykıracağız. Çünkü biz gözü pek, hiçbir şeyden korkusu olmayan kadrolarız.”

“Antalya-Alanya otoyol projesi nerede?”

“Antalya-Alanya otoyol projesi nerede? Alacabel Tüneli nerde? ‘Ha bugün ha yarın’ derken, sekiz yıldır tünel yok arkadaşlar. Söyleyeyim: Bu gidişle on yıl da olur, on beş de. Otoyol projesi 6 kez ertelendi. Bu kafayla daha 10 kerede de ertelenir, 15 de. Yol yok, hızlı tren değil mi? Konuşulup duruyor. 10 yıl da geçer, 15 yıl da geçer olmaz.”