Avşar: Asrın felaketi, asrın mağduriyetine dönüşmek üzere

Avşar, bundan tam bir yıl önce resmi rakamlara göre 53.537 kişinin vefat ettiği, 11 ilimizin doğrudan etkilendiği, 14 milyon insanımız zarar gördüğü, 850 bağımsız birimin hasar gördüğü büyük bir depremin yaşadığını ve bu vesileyle vefat eden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Vatandaşların yüzünde, sözlerinde, bakışlarında hala o ilk 48 saattin çaresizliği, hüznü ve kimsesizliği vardı”

Avşar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde genel başkanlarıyla birlikte deprem bölgesinde olduklarını, vatandaşların yüzünde, sözlerinde, bakışlarında hala o ilk 48 saattin çaresizliği, hüznü ve kimsesizliği oluğunu söyledi.

“O ilk 48 saatteki yokluk hala oradaydı.” diyen Avşar, halkın sorunlarını sıraladı;

“Hala enkazlar vardı, asbest tehlikesi kol geziyordu.

Hala hayalet şehirler, ıssız sokaklar, güvensiz çadırlar ve konteynerler vardı.

Hala zihinlerde soru işaretleri ve belirsizlik hakimdi.

Rezerv alan ilan edilen bölgelerdeki halkın aklında çözümsüz bin bir soru vardı.

Borcunu ödeyemeyen, yeterince ekonomik destek alamayan dükkânı, işyeri yıkılan ve ne olacağını bilmeyen esnaf vardı, muhatap arıyorlardı.

Arabası göçük altında kalan, pert olan vatandaş bir çözüm arıyordu.

Yıkılan evin taksiti için mahkemelik olan ve bir çıkış arayan depremzedeler vardı.

Bir gecede hesapsız kitapsız hepsini yıkacağız denilen Orta hasarlı yapıların ev sahipleri çaresiz, evlerine dahi giremiyor.

Kaybolan ve mezarı dahi belli olmayan yakınlarını arayan ama sesini iktidara duyuramayan insanlarımız vardı.

Kış şartlarında yarı çadır-konteyner karışımı yerlerde yaşamak zorunda olan vatandaşlarımız vardı.

Eğitimi birleştirilmiş konteynerler veya çadırlarda almak zorunda bırakılan çocuklarımız vardı.

Hastalarını çevre illere taşıyan insanımız vardı.

İsias Otel, Ebrar Sitesi, Rönesans Rezidans davalarından sonuç bekleyen anneler, babalar vardı.

Gerekli önlemler alınmadan kurulan çadırlarda yanarak can veren çocuklarımız vardı.

Çadır ve konteyner kentlerde tekerlekli sandalyesiyle duşa, tuvalete giremeyen engellilerin çaresizliği vardı.

Kalıcı konut için ölene kadar borçlu hale getirilen yoksul vatandaşımız vardı.

Özel bakıma ve hijyenik şartlara ihtiyaç duyduğu halde çadır ve konteyner şartlarında kalan yaşlılarımız, hastalarımız vardı.

O sırada sorumluluk makamında olanlar, halkı nasıl ‘garip ve mahzun’ bıraktıklarını ve yine bırakabileceklerini pervasızca anlatmakla, tehditle, şantajla meşgullerdi.”

“Tüm bu varlar ortadayken iktidar çözüm bulacağına, halkı nasıl ‘garip ve mahzun’ bıraktıklarını ve yine bırakabileceklerini pervasızca anlatmakla, tehditle, şantajla meşgullerdi.”, diyen Avşar, “Genel seçim öncesi 1 yılda 319 bin konut vaadi verip, 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız diyenler, 1 yılın sonunda şubatta 46 bin, martın sonunda toplamda 75 bin konut teslim edebileceklerini söylediler.” dedi.

“Söz verdiğiniz 244 bin konut nerede?” diye soran Avşar,” Yine halkımız, iktidarın bilindik hesapsız, plansız göz boyama ve kandırma anlayışla karşı karşıya kaldı. Umutlarıyla, acılarıyla oynandı.” şeklinde konuştu.

“244 bin konutu bekleyen insanımızın umutları başka bahara kaldı”

“244 bin konutu bekleyen insanımızın umutları başka bahara kaldı.” diyen Avşar, “Kendi tabirleriyle garip bırakıldı, mahzun bırakıldı.” dedi.

Avşar, “Korkarım ki, sarı kartı göstermezsek, bundan sonraki 4 yıllık seçimsiz dönemde halkımıza artık bunu da çok görecek, perperişan edecekler.” dedi.

“Benden olana her şey hak, olmayana her şey müstahak anlayışı güçlenerek gelecektir”

Avşar, nasıl olsa destek görüyoruz, yanlışa tam gaz devam diyeceklerini, kafalarına estiği gibi harekete, haksızlığa hukuksuzluğa, benden olana her şey hak, olmayana her şey müstahak anlayışı güçlenerek geleceğini söyledi.

“Bu yüce çatı altında, halkın kürsüsünden sorumluluk makamındakilere aşağıdaki önerilerime kulak vermelerini tavsiye ediyorum.” diyen Avşar önerilerini sıraladı;

“TOKİ vasıtasıyla yapılan konut dağıtımı adil ve acil ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak önceliklendirilmelidir.

Orta hasarlı ev sahiplerinin yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir.

Dükkânı, işyeri yıkılan esnaf desteklenmeli ve ticari hayata kazandırılmalıdır.

Arabası göçük altında kalan vatandaşlarımıza yönelik ek tedbirler alınmalıdır.

Barınmadan sonra eğitim önceliklendirilmeli ve sağlıklı eğitim ortamı oluşturulmalıdır.

Olası hastalıklara karşı altyapı ve kanalizasyon sistemine gereken özen gösterilmelidir.

Rezerv alan ilan edilen bölgelerdeki halk süreç hakkında doğru bilgilendirilmeli ve endişeleri giderilmelidir.

Asbest tehlikesine kaşı gerekli önlemler tavizsiz alınmalıdır.

Kayıp depremzedeler konusu ciddiyetle ele alınmalı ve gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Merkezi hükümet, vatandaşın oy tercihine bakmaksızın, şehirlerin ihtiyaçlarına odaklanmalı ve mağduriyetleri gidermelidir.”

“Tabirinizle “asrın felaketini”; iş bilmezlikle, siyasi hesaplarla “asrın mağduriyetine” dönüştürmeyin”

Sözlerini özetleyen Avşar, “kendi tabirleriyle ‘asrın felaketini’; iş bilmezlikle, tedbirsizlikle, keyfi ve siyasi hesaplarla, iktidar eliyle ‘asrın mağduriyetine’ dönüştürmeyin.” diye iktidarı uyardı ve “Biliyoruz, muhalefetten ne gelirse gelsin red ediyorsunuz. Bari halka, bilime, ortak akla kulak verin. İnsanlarımızın acılarını derinleştirmeyin, sorumluluk anlayışıyla üzerinize düşeni yapıp bu milletin bir kışı daha evsiz, barksız geçirmelerine müsaade etmeyin.” diye konuştu.