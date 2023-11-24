  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Ali Babacan’dan Öğretmenler Günü’nde okul ziyareti

Ali Babacan’dan Öğretmenler Günü’nde okul ziyareti

Yayınlanma:
Ali Babacan’dan Öğretmenler Günü’nde okul ziyareti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Gölbaşı’nda bulunan bir eğitim kurumunu ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Gölbaşı’nda bulunan bir eğitim kurumuna ziyarette bulundu.

Okulda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Babacan:

‘Öğretmenler, hayatımızda hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz insanlar’

“Öğretmenler gerçekten hayatımızda hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğimiz insanlar. Hayat boyu, kişiliğimizi etkileyen, başarımızı etkileyen her açıdan bize yol gösteren insanlar. Onun için bugün, öğretmenler gününde sizlerle birlikte olmak benim ve arkadaşlarım için büyük bir onur.”

Babacan, ziyarette öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Siyaset
Akşener: Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir
Akşener: Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir
DEVA'lı Esen: Bakanlık bütçesinden para aktarılan ‘çok sayıda’ banka hesabı açıldığını görülüyor
DEVA'lı Esen: Bakanlık bütçesinden para aktarılan ‘çok sayıda’ banka hesabı açıldığını görülüyor
CHP'li Karasu: Ulaştırma Bakanlığı'nın bir kamu zararı bakanlığına dönüştü
CHP'li Karasu: Ulaştırma Bakanlığı'nın bir kamu zararı bakanlığına dönüştü
Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert yanıt
Zafer Partisi’nden Özgür Özel’e sert yanıt
CHP’de gündem yerel seçim
CHP’de gündem yerel seçim
Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü paylaştı
Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü paylaştı
Babacan'dan Çağrı: Gelin Sistemi Değiştirelim
Babacan'dan Çağrı: Gelin Sistemi Değiştirelim