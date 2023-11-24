Ali Babacan’dan Öğretmenler Günü’nde okul ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Gölbaşı’nda bulunan bir eğitim kurumuna ziyarette bulundu.

Okulda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Babacan:

‘Öğretmenler, hayatımızda hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz insanlar’

“Öğretmenler gerçekten hayatımızda hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğimiz insanlar. Hayat boyu, kişiliğimizi etkileyen, başarımızı etkileyen her açıdan bize yol gösteren insanlar. Onun için bugün, öğretmenler gününde sizlerle birlikte olmak benim ve arkadaşlarım için büyük bir onur.”

Babacan, ziyarette öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.