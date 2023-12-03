Aksakal: DSP'nin Hedefi Mutlu İnsanlar ve Dengeli Bütçe

DSP'nin Türk halkının çeşitliliğini birleştiren bir platform olma iddiası, Aksakal'ın konuşmalarında sıkça vurgulanan bir noktadır. Parti, milliyetçi ve vatansever değerlerle birlikte, laiklik ve çağdaş Atatürkçü ilkeleri benimseyerek, toplumun her kesimini kucaklamayı amaçlıyor. Ekonomik açıdan, "Ne ezilen ne ezen, insanca ve adil bir düzen" yaklaşımını benimseyerek, adil bir gelir dağılımını ve üretken bir ekonomi modelini hedefliyor.

Vatandaş ve devlet arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukların altını çizen Aksakal, DSP'nin bu dengenin sağlanmasına büyük önem verdiğini belirtiyor. Vatandaşın vergi verme, askere gitme gibi yükümlülükleri ve devletin koruma, eğitim, sağlık hizmetleri gibi sorumlulukları arasında bir denge kurulması gerektiğini vurguluyor.

Yerel yönetimler konusunda da iddialı olan DSP, 2019 yerel seçimlerinde elde ettiği başarıları bir adım daha ileriye taşımayı planlıyor. Parti, yerel yönetimlerde demokratik sol anlayışı yaygınlaştırmayı ve halka temiz, dürüst ve toplumsal değerlere dayalı hizmet sunmayı hedefliyor. Aksakal, bu konuda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar vereceğine inanıyor ve DSP'nin ilkesel olarak ittifaklar kurarak seçim başarısını artırmayı planladığını ifade ediyor.

Son olarak, DSP'nin asıl hedefi, yerel seçimlerin ötesinde ülke yönetimine odaklanmak. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak ve Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşımak partinin en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. DSP, bu hedefler doğrultusunda, Türkiye'nin daha adil, refah içinde ve bağımsız bir gelecek inşa etmesi için çalışmalarına devam edecek.