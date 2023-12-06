Adalet Bakanı Tunç'tan Türk Hukukunun Geleceğine Dair Önemli Açıklamalar

Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'nda yapılan konuşmalarda, Türkiye'nin stratejik coğrafyasının yanı sıra, dış politikadaki proaktif yaklaşımlarının da önemine değinildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması ile Türk devletleri arasındaki işbirliği ve birlikteliğin güçlendiği belirtildi. Özellikle adalet alanında yapılan işbirlikleri, Türk Dünyası Noterler Birliği, Türk Yargı Eğitim Ağı ve Türk Üniversiteler Birliği gibi kurumların oluşturulması bu işbirliğinin somut örnekleri arasında yer alıyor.

Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, yakın gelecekte, avukatların mesleki yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla Türk Dünyası Avukatlar Birliği'nin kurulması planlanıyor. Bu adım, bölgesel işbirliğinin yanı sıra meslek içi dayanışmayı da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Adalet Bakanı, Türk hukuk sisteminin tarihi ve kökeni üzerine de önemli bilgiler verdi. Türk hukukunun Orta Asya'daki Türk boylarının geleneksel hukuk anlayışından başlayarak, İslam hukuku ile etkileşim içinde geliştiğini ve Osmanlı döneminde yapılan anayasal düzenlemelerle zenginleştiğini anlattı. Cumhuriyet dönemiyle birlikte 1921 ve 1924 anayasalarının kabulü, Türk hukuk sistemine modern bir yapı kazandırmıştır.

Bakan Tunç, son 21 yılda yapılan reformlarla Türk hukukunun ulusal ve uluslararası normlara uyum sağlayan, çağdaş bir sistem haline geldiğini vurguladı. Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na katılan diğer önemli isimler arasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov da yer aldı.