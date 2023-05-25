Şile Haber sitesinde yer alan habere göre; Deniz çöpleri ve plastik kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla yapılan etkinlikte plajdaki plastik, metal, kağıt gibi atıklar toplanarak ayrıştırıldı.

Programda konuşan ev sahibi Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Şile sahillerinin önemine dikkat çekti. Ocaklı; İstanbul metropolünün bir ilçesi olan Şile’nin yaz aylarında yoğun nüfusa ev sahipliği yaptığını ve Mavi Bayraklı plajlarına sahip olan tek ilçe olduğunu söyledi.

Her fırsatta İstanbul’un denizle buluştuğu en nadide köşelerinden biri olan Şile’de böylesi bir etkinlik yurttaşlar tarafından da taktirle karşılandı.Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’da İstanbul’un adeta cennet köşesi olan Şile’de G 20 ülkelerinde eş zamanlı gerçekleşen önemli bir programa ev sahipliği yapmak ve ilçemizin, sahillerimizin elbette denizlerimizin tanıtımı yönünde önem taşıdığına dikkat çekti.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, etkinlikte yaptığı konuşmada, okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunmasının ve sürdürülebilir kullanım ilkesinin önemli bir esas olduğunun altını çizdi.

Bu esasa sonuna kadar bağlı kalarak hem ekonomik büyümeyi hem denizden mümkün olduğu kadar faydalanmayı sağlayıp, küresel işbirliğiyle de deniz kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflediklerini aktaran Karahan, şunları söyledi:

“Sıfır Atık ilkesiyle ilgili 2017’de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlattığımız bir çalışma var. Bu çalışma en son 30 Mart’ın Dünya Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle Birleşmiş Milletler’de kabul gördü ve bununla ilgili bir yürütme komitesi, bir de yönetim oluşturuldu. Bu yönetimin başında Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte 11 kişilik yürütme komitesi oluşturuldu. Sıfır atığın dünyada daha iyi uygulanması noktasında önemli bir başarıya imza atıldı.”

HEDEF: SIFIR ATIK

Sıfır Atık ilkesiyle kaynağında ayrıştırma yaparak, döngüsel ekonomi ilkeleriyle de bu atıkların daha tasarlanırken atık olmaktan çıkarılıp, günlük yaşamda tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Karahan, plastiğin günlük yaşamda daha az kullanılır hale getirilmesi ve tekrar dönüştürülmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, “Dünyanın dikkatini, deniz atıkları ve okyanus ekosistemindeki bozulmalara çekmek istedik. Bunun yanı sıra, G20 ülkeleri olarak bu probleme sürdürülebilir ve yenilikçi türden çözümler bulabilmek için bir araya geldik” dedi. Katılımcılar, konuşmaların ardından, plajda kurulan su altı atık sergisini gezdi.

Tanıtım ve konuşmalar sonunda, ‘Sıfır Atık Mavi Sözü’ panosunun imzalanması ve su altı atıklarının yer aldığı sergiye ziyaret ile devam etti. Ala Plajı kumsalında yer alan ve çoğunluğu plastik atıklardan oluşan çöplerin tamamı, katılımcılar tarafından toplandı.

DİPLOMATLAR KATILDI

G20 Hindistan Dönem Başkanlığı koordinasyonu ve G20 ülke bakanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyon Türkiye’de, Şile’de bulunan Ala Plajı’nda gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hindistan Büyükelçiliği ve Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe, Hindistan Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Avustralya Başkonsolosu Tony Huber, Endonezya Konsolosu Fachry Sulaiman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, gönüllüler, çevre sakinleri ve konsolosluk görevlileri katıldı.

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