Daikin’in misyonunda kadını destekleme amacı var

HÜSEYİN KILINÇ

İklimlendirme sektörüne yön veren en önemli kurumlardan biri olan Daikin, kadın istihdamı ve Türk sporuna verdiği destekle dikkat çekiyor.

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder gazetemize özel röportaj verdi. Önder şunları söyledi: "Daikin’in misyonunda her zaman kadını destekleme amacı var. Bu kapsamda birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik ve sporda da kadını desteklemek bunun bir ayağını oluşturuyor. Bu hedef doğrultusunda yıllar önce Galatasaray ile bir yola çıkmış ve 2012-2015 yılları arasında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın isim sponsoru olmuş, 2022-2023 sezonunda da desteğimizi forma göğüs sponsoru olarak sürdürmüştük. Bu yıl ise desteğimizi bir üste çıkartarak, 2023-2024 sezonunda isim hakkı sponsoru olarak takıma destek vermeye devam edeceğiz. Son yıllarda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın kazandığı başarıları da yakından ve gururla takip ediyoruz. Gelecekte bizi yeni şampiyonluklara taşıyacak olan genç kızlarımız bugün bu takımlardaki kadın voleybolcuları izleyerek büyüyor, onlardan ilham ve cesaret alıyor. Bu nedenle ülkemizde voleybola gönül veren kız çocuklarının, kadınların desteklenmesinin kulüpler üstü, ulusal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu sponsorluk, kadınları destekleme yolundaki çalışmalarımız açısından bizim için çok büyük önem taşıyor. Daikin olarak sosyal sorumluluk projelerimizin merkezinde çevre ve kadının güçlendirilmesi konuları yer alıyor. Daikin olarak 5 yıllık hedeflerimiz çerçevesinde çalışıyoruz ve FUSION 25 (F25) adı verilen 2025 hedeflerimizin temelinde ‘küresel çevresel sorunların çözümlerine ürün ve hizmetleri ile liderlik eden iklimlendirme markası olmak’ ve ‘karbon nötr şirket haline gelmek’ bulunuyor. Çevre Vizyonu 2050 kapsamında da 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı net sıfıra indirmeyi planlıyoruz. Kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek de Daikin olarak önemsediğimiz konulardan biri ve 2025 yılına kadar kadın çalışan oranımızı yüzde 50’ye çıkartma hedefimiz var. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Sakura Kadın Girişimci’, ‘Sakura Kadın Teknisyen’ ve ‘Temiz Hava Elçileri’ gibi projelerimiz de bu misyonumuzu yansıtıyoruz."

"TEMİZ HAVA ELÇİLERİ"

"İklim ve iklim değişikliklerini anlamaya dayanan, insanın iklim, iklimin de insan üzerindeki etkilerini kavrama çabasına “iklim okuryazarlığı” deniyor" diyen Önder, şöyle devam etti: "Daikin olarak bahsettiğim üzere çevre konusu bizim için çok önemli ve bu sebeple "iklim okuryazarlığı"nı artırmak adına da sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan “Temiz Hava Elçileri” projemiz ile 5-12 yaş aralığındaki çocukların temiz hava ve iklim değişikliği hakkında farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyoruz. 2017 yılında başlattığımız proje kapsamında köy okullarında özel olarak tasarlanan temiz hava sınıfları oluşturuyoruz. Bu sınıflara Daikin hava temizleme cihazı ile temiz hava sağlanıyor, ayrıca çocukların rahat edebileceği şekilde donatılıyor. Temiz hava soludukları bu sınıflarda çocuklara temiz havanın önemi ve temiz çevrenin nasıl oluştuğu uzmanlar tarafından eğlenceli bir anlatımla aktarılıyor. Projemiz kapsamında çocukları "Temiz Hava Elçileri" ailesinin bir üyesi olarak görevlendiriyoruz. Bu sayede onlara hem sorumluluk bilinci aşılıyoruz hem de topluma faydalı bir faaliyetin parçası olmayı deneyimletmiş oluyoruz. Bugüne kadar Türkiye geneline yayılmış 18 okulda ‘Temiz Hava Sınıfı’ açarak yaklaşık 1683 Temiz Hava Elçisi’ne ulaştık. Söz konusu gençlerin eğitimine katkıda bulunmak olduğunda da en az çocukların eğitiminde olduğu kadar hassas davranıyoruz. İlk olarak 2017 yılında Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir iklimlendirme laboratuvarı kurduk, 2019 yılında da Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir iklim laboratuvarı açtık. Meslek ve Anadolu liselerinin yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de 2022 yılında bir iklimlendirme laboratuvarı oluşturduk. Bunun yanı sıra Mart 2021’de yaşama değer katma felsefemizden yola çıkarak 2050 yılına kadar 1 milyon ağaç dikme projesini başlattık. Daikin Orman projesi ile 50 bin ağaç fidanının dikilmesi sonucu 20 bin 550 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunu azaltmayı başardık. Aynı zamanda “Doğaya Can Ver” sloganıyla oluşturduğumuz Daikin Ormanı Projesi’nde yeni bir faza geçerek mevcut araç filosunun 1 yılda saldığı karbondioksitin karşılığında 56 bin fidan dikerek karbon ayak izini bertaraf ettik. Bu yıl Dünya Çevre Günü’nde çalışanlarımız için oluşturduğumuz orman ile 2 bin fidan bağışı yaptık."

"KALİFİYE KADIN İŞGÜCÜ KAZANDIRIYORUZ"

Kadınların iş hayatında desteklenmesi amacıyla 2014 yılında Sakura Kadın Girişimci Projesi'ni başlattıklarını belirten Hasan Önder, "Sakura Kadın Girişimci Projesi ile de üniversite mezunu gençlerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin iş kadınları olarak iklimlendirme sektörüne ve ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Katılımcılar program kapsamında aldıkları ana ve destek modüllerden oluşan 130 saatlik eğitim programıyla sahaya çıkmadan önce, girişimcilikle ilgili tüm bilgileri, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri olası konuları ve bunlara karşı gerekli eylemleri ilk elden öğreniyor. 2017 yılında başlattığımız Sakura Kadın Teknisyen Projesi ile de iklimlendirme sektöründe ‘erkek işi’ olarak görülen teknik alana kalifiye kadın işgücü kazandırıyoruz. Bu programa katılan kişiler; iklimlendirme konusunda gerekli altyapıya ulaşmak ve sahada hizmet verebilir duruma gelmek için temel teorik bilgi ve pratik uygulamaları kapsayan, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de destekleyen eğitim programından geçiyor. Projemiz güçlenerek devam ediyor, bu doğrultuda 2022 itibariyle 13 ilde birçok kadın teknisyen faaliyet gösteriyor; ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek arızaları gideriyor, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyor. Proje kapsamında iki Sakura Kadın Teknisyen, Aralık 2022’de Adana ve İstanbul/Tuzla olmak üzere, kendi iş yerlerini açarak başarılarını bir adım daha yukarıya taşıyarak kadının gücünü gösterdi." dedi.

Hasan Önder, çevre odaklı projelerinin odağında FUSION 25 (F25) adı verilen 2025 ve Çevre Vizyonu 2050 hedeflerinin olduğunu ifade ederek, "Paris Anlaşması gerekliliklerine göre inşa edilmiş olan Daikin 2050 çevre vizyonu, sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem üretim merkezimizde hem de sunduğumuz ürün ve hizmetlerde enerji verimliliği yüksek, karbon ayak izi düşük ürünler sunarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca ‘Temiz Hava Elçileri’ projesinde şu an 1683 olan elçi sayımızı 2025’e kadar 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Kadınların iş hayatında desteklenmesi adına hayata geçirdiğimiz projelere de devam ediyoruz ve 2025 yılına kadar kadın çalışan oranımızı yüzde 50’ye çıkartma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu