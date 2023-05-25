Sevgiliye duygusal sözler! 2023 sevgiliye gönderilecek duygusal sözler ve yazılar neler? sorusu internet üzerinden çok fazla aratılmaya başlandı. Özellikle sosyal medya üzerinden sevgilisine, ailesine özel günlerde duygusal sözler göndermek isteyen vatandaşlar sosyal medyada bu konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özel günler, doğum günleri vs... tarzı günlerde en çok aratılan 2023 duygusal sözler veya resimler neler? Yenigün gazetesi olarak sizler için derledik. İşte detaylar...

SEVGİLİYE GÖNDERİLECEK DUYGUSAL SÖZLER 2023

Yüreğin ne kadar inkâr etse de sevda hiçbir zaman gerçekleri örtmez.

Kalbimiz bile bir atarken ayrı durabilmek ne mümkün.

Öyle çok özler ki insan bazen. Özlenen bile bazen yokluğundan utanç duyar.

Yalnız olmayı yanlış insanlarla olmaya her zaman tercih ediyorum.

Sarılabilsek ve yalnızca öylece kalsak. Hiçbir şeyi umursamadan.

Sen varken benim hiçbir şeye ihtiyacım olmuyor. Tek umursadığım gerçek sensin.

Aslında yaprağın derdi başkaydı. Sonbaharı bahane etmişti sadece.

Hala aklımdasın bir yıldız kadar imkânsız olsan da.

Benden şikâyet etsen de her şeyimi özleyeceksin.

Önemli olan ne kadar uzun bir hayat yaşadığımız değil, hayatı nasıl yaşadığımızdır. Bir çiçeği koklamadan yaşamış sayılır mı insan?

Gerçek aşk için plan yapılmaz. Gerçek aşk sizi tüm plansızlıklarınızla bulur.

Benim güneşim sen gözlerini açtığında doğuyor. Tüm karanlıklarımın ışığı sensin aşkım.

Benim sevgim böyledir. Varlığım senin hepten: her suçu üstlenirim, yeter ki haklı çık sen (Shakespeare)

İyi görünmek için çabalamak yerine iyi ol. Hem kendini değiştir hem kendi dünyanı.

Cahil insanların sizi anlamasını beklemeyin. Bazen cehalet için en güzel cevap susmaktır.

Başarmak istiyorsan çabala. Unutma, kimse senin yürüdüğün yolları yürümedi.

İnsan sevmeye başlayınca yaşamaya da başlar (Shakespeare)

Sevilmek güçlü hissettirir, sevmek cesaretli. İnsan hem sevip hem sevildiğinde tüm yükleri hafif gelir.

Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, edebi bir yaşam için gayret yok hayret (N. Fazıl Kısakürek)

Başkasına harcanan her zaman hediyedir. Kime harcadığına dikkat et.