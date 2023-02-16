Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sayısı 200'e yaklaşan ekiple kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Kentte ilk olarak, depremden ağır hasar gören 5 katlı 12 bloktan oluşan Mavikent Sitesi'nde yıkıma başlandı.

Yıkımına başlanan binalarda kalanlar ise alınan güvenlik şeridinin arkasında evlerinin yıkılışlarını izledi.

Söz konusu yerde oturan Yakup Onur, deprem gecesi çok büyük bir sarsıntıyla uyandığını ve büyük bir korkuyla kendilerini korumaya aldıktan söyledi.

İlk kez böyle büyük bir sarsıntıyı hissettiğini anlatan Onur, "Benim burada 18 senelik hayatım şu an gözümün önünde eriyip bitiyor. Ama ben yürekten inanıyorum ki devletimiz muhakkak milletinin yanında olacaktır, dışarıda kalan hiçbir milletini mağdur etmeyecektir. Şu anda spor salonunda kalıyoruz. Gerek barınma gerek yeme içme noktasında bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor." dedi.

Yıkılan sitede 10 yıldır oturan Mehmet Müjde ise deprem sırasında çok kötü dakikalar yaşadıklarını belirterek, "Binalarımız yıkıldığı için üzülüyoruz. Keşke depreme daha dayanıklı olsaydı, bunlar yaşanmasaydı istiyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak üzülmezdik. Şimdi bitişiğimizdeki eski binalara bakıyoruz üzülüyoruz." ifadesini kullandı.(AA)