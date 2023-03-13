SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir.

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık kurulu üyelerinin ve başkanının ücretleri henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar aranıyor olabilir:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



18 yaşını doldurmuş olmak,



Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak



Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

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