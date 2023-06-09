Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanması sonrası görevden alınan Şahap Kavcıoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına atandı.

Şahap Kavcıoğlu Kimdir?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 Bayburt doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Şahap Kavcıoğlu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.