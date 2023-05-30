RTÜK, seçim akşamı Çiğdem Toker'in FOX TV'de 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir' ifadesinin raporlaştırıldığını ve HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER, SZC TV ile ilgili incelemeler başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir' şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır" denildi.

Ayrıca "Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. ANKARA (İGFA)