Petkim Petrokimya Holding, son dönem karından yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına aktarılacağını duyurdu. Yönetim Kurulu'nun aldığı bu karar, genel kurulda onaylandı.

Petkim'den Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 7 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısında, ana ortaklığa ait net dönem karından yedeklerin ayrılmasının ardından kalan 6 milyar 576 milyon 410 bin 308 lira 9 kuruşluk tutarın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-19.1 sayılı tebliği uyarınca, SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, yedeklerin ayrılması sonrası kalan 6.576.410.308,09 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu kararın, şirketin finansal stratejisine ve yatırımcılarına uzun vadeli değer kazandırmaya yönelik taahhütlerine uygun bir adım olduğu belirtildi.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş, Türkiye'nin önde gelen petrokimya şirketlerinden biri olarak, geniş bir yelpazede petrokimya ürünleri üretiyor ve dağıtıyor. Şirketin son dönemde elde ettiği karların geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı, şirketin finansal performansının güçlü olduğunu gösteriyor.