Erken evrelerdeki hastalar için diyet ve ilaç düzenlemeleri yeterli olabilirken, ileri evrelerde cerrahi yönteme başvurulması önem taşıyor. Geleneksel cerrahilere bağlı olarak, şiddetli ameliyat ağrıları ve idrar problemleri, makattan kanama, makat darlığı ve makat yırtığı gibi komplikasyonlar görülebiliyor ancak günümüzde ağrısız ve kesi yapılmadan yapılabilen hemoroid ameliyatları hastalar açısından daha konforlu hale gelmeye başladı” açıklamasında bulundu. Hemoroid tedavisinde son zamanlarda artış gösteren vakalar sonucunda lazer yönteminin daha çok kullanılmaya başladığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Hemoroid hastalığına lazerle iki temel yaklaşım vardır. Birincisi lazer hemoroidoplasti olup, bu yöntemde hemoroidal dokunun lazer probu kullanılarak pıhtılaşmanın ve koagülasyonun tetiklendiği bir yöntemdir. Diğeri ise makat çevresine giden yüzeyel damarların lazer enerjisiyle pıhtılaşmasının sağlandığı yöntemdir” dedi. Hemoroid ameliyatı genel anestezi altında yapılıyor. Hemoroid tedavi işleminin genellikle genel anestezi altında uygulandığına dikkat çeken Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “İşlem genellikle genel anestezi altında yapılır. Hemoroidal pakeleri (hemoroid memeleri) bulmak için bir anal ekartör kullanılır. Lazer probunun geçişine izin vermek için küçük bir kesi yapılır. Lazer ışını, lazer enerjisinin dağıldığı ve çevredeki normal dokuya zarar vermeyen bir ışın olarak kabul edilir. Hemoroidektomi sonrası ağrı, cerrahi tekniklerle ilişkili en yaygın sorundur” açıklamasında bulundu.

Bir gün sonra günlük yaşantıya dönülebilir

Lazer hemoroidoplastinin cerrahi hemoroidektomiden önemli ölçüde daha az ağrılı olduğunu ve normal aktiviteye daha erken dönüşle ilişkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Ameliyat sonrası ağrılar cerrahi işleme göre lazer işleminde daha az oluyor. Ameliyat sonrası ağrı, lazer işleminde cerrahi işleme göre daha azdır. Lazer işleminde ayrıca ameliyat süresi ve ameliyat sonrası işe dönüş süresi de daha kısadır” diye konuştu. Genel anestezi altında yapılan ağrısız, acısız, kesisiz hemoroidal arter bağlaması adı verilen doppler ile yapılan bu işlemin minimal invaziv bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Standart hemoroid ameliyatlarında hemoroidler kesilerek alınmaktadır ve o bölgeye dikiş atılmaktadır. Bu, hasta için ağrılı bir işlem olabilir. Hastalar bir günlük hastane yatışı sonrası günlük yaşantılarına dönebilirler” dedi.

Ameliyat 25-30 dakika sürüyor

Uygulanan yöntem kesisiz yapıldığı için işlemden sonra önemli bir ağrı ve acı yaşanmadığını belirten Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Hasta anestezi alacağı için 8 saatlik bir açlık ve hastanede yapılan bir lavman dışında herhangi bir özel hazırlığa gerek yok. Yaklaşık 25-30 dakika süren bir uygulama. Genel anestezi yapıldığı için hastanın bir gün hastanede kalması gerekiyor. Ertesi gün hasta normal günlük yaşamına dönebiliyor” açıklamasında bulundu.

Ameliyat sonrası beslenmeye dikkat edilmeli

Ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Hemoroidlerin tam olarak yerine yerleşip oturması yaklaşık 2-3 ay sürüyor. Hastaların bu süre zarfında dışkı yaparken dikkat etmeleri gerekir. Kabızlık ve ıkınma olmamasına dikkat edilmeli. Bu nedenle ameliyat sonrası hastalara gaitayı yumuşatıcı ilaçlar veriliyor” dedi.