  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı

Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı

Yayınlanma:
Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı
Volkswagen'in en yeni SUV modeli olan T-Cross, Şubat ayının sonlarına doğru markanın showroomlarına adımını atıyor. Bu yenilikçi araç, gelişmiş standart özellikleri ve teknoloji güncellemeleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'de üç farklı donanım paketi altında sunulan Yeni T-Cross, başlangıç fiyatı 1.493.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunuluyor.
Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı 1 15

Volkswagen SUV ailesinin en kompakt üyesi olan T-Cross, pazara sunulduğu günden itibaren yıllık ortalama 300.000 adetlik global satış rakamına ulaşarak başarısını kanıtlamıştır. Yenilenen T-Cross, artık daha fazla teknolojik özellik ve konfor sunuyor. Araç, keskinleştirilen dış tasarımı, güncellenmiş LED ön farlar ve LED arka ışıklandırma grubu ile göz alıyor. İç mekanda kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji bilgi-eğlence sistemi, Yeni T-Cross'un ön plana çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı 2 25

Yenilenen Donanım Seçenekleri ve Göz Alıcı Renkler

Yeni T-Cross, Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile Türkiye pazarına sunuluyor. Özellikle R-Line donanım seviyesi, bu modelle Türkiye'de ilk defa otomobil severlerle buluşuyor. 1.0 TSI 115 PS motor gücüne sahip araç, Parlak Sarı, Berrak Mavi ve Mercan Kırmızı gibi dikkat çekici renk seçenekleri ile geliyor.

Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı 3 35

Pratik ve Fonksiyonel Kullanım

T-Cross, kompakt SUV segmentinde en geniş ve fonksiyonel iç mekanlara sahip araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Araç, pratik kullanımı ve çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Tüm donanım seviyelerinde, koltuklar farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun olarak kolayca ayarlanabiliyor. 14 cm'ye kadar ileri-geri hareket edebilen arka koltuklar sayesinde, yolcu konforu veya bagaj hacmi kolayca artırılabiliyor. Asimetrik katlanabilen arka koltuklar ve tamamen yatırılabilen ön yolcu koltuğu ile aracın iç mekanı daha işlevsel hale geliyor. Yüksek oturma pozisyonu, sürücü ve yolculara mükemmel bir görüş alanı ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı 4 45

Yarı Otonom Sürüş Deneyimi

Yeni T-Cross, "Travel Assist" adı verilen Yarı Otonom Sürüş Asistanı ile donatılmıştır. Bu özellik, aracın otoyollarda ve çok şeritli yollarda şerit ve hızını korurken, öndeki araç ile arasında güvenli bir mesafe bırakmasını sağlıyor. Ayrıca Çift Kavramalı Şanzıman "DSG", özellikle yoğun trafikte ve dur-kalk koşullarında sürüş konforunu önemli ölçüde artırıyor.

Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı 5 55

Zenginleştirilen Standart Donanım Seçenekleri

Yeni T-Cross tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 8” bilgi ve eğlence sistemi “Composition Media” ve 8’’ dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor. Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor” Yeni T-Cross’un tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Önceki jenerasyonunda arka fren lambalarının arasında yansımalı reflektör detayına yer verilen arka stop grubu tasarımı, makyajlı versiyonla beraber yerini şık bir kırmızı LED ışık şeridine bırakıyor. Böylece güçlü imaj sadece gündüz değil karanlıkta da Yeni T-Cross’un arka tasarımında kendisi tamamlamış oluyor. Style ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan IQ.LIGHT LED matrix farlar ile beraber “Premium LED Paket”in bir parçası olarak, önde farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED ışık şeridi ve dikey konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları; arkada ise 3D efektli, animasyonlu ve dinamik sinyalli arka fren lambaları bulunuyor.

Yeni Volkswagen T-Cross Fiyat

Zenginleşen donanım seçenekleriyle Yeni T-Cross Şubat ayı sonu itibariyle 1.493.000 TL’den

başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini alacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.