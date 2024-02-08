Yeni Volkswagen T-Cross: Yeni Volkswagen T-Cross: Teknolojik ve Konforlu Bir Sürüş Deneyimi! Yeni Volkswagen T-Cross Fiyatı

Zenginleştirilen Standart Donanım Seçenekleri

Yeni T-Cross tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 8” bilgi ve eğlence sistemi “Composition Media” ve 8’’ dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor. Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor” Yeni T-Cross’un tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Önceki jenerasyonunda arka fren lambalarının arasında yansımalı reflektör detayına yer verilen arka stop grubu tasarımı, makyajlı versiyonla beraber yerini şık bir kırmızı LED ışık şeridine bırakıyor. Böylece güçlü imaj sadece gündüz değil karanlıkta da Yeni T-Cross’un arka tasarımında kendisi tamamlamış oluyor. Style ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan IQ.LIGHT LED matrix farlar ile beraber “Premium LED Paket”in bir parçası olarak, önde farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED ışık şeridi ve dikey konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları; arkada ise 3D efektli, animasyonlu ve dinamik sinyalli arka fren lambaları bulunuyor.

Yeni Volkswagen T-Cross Fiyat

Zenginleşen donanım seçenekleriyle Yeni T-Cross Şubat ayı sonu itibariyle 1.493.000 TL’den

başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini alacak.