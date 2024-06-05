PEUGEOT Haziran Ayı Kampanyası Düzenliyor! İşte PEUGEOT Fırsatları

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, “Göz Alıcı” SUV tasarımıyla yeni 2008 ve %100 elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, yüzde %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.