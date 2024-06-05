PEUGEOT Haziran Ayı Kampanyası Düzenliyor! İşte PEUGEOT Fırsatları
Yayınlanma:
05 Haziran 2024 Çarşamba 12:22
PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu haziran ayı kampanyasını başlattı. Segmentlerinde hep bir adım önde olan model yelpazesiyle PEUGEOT, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve yenilenen hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi seçenekleriyle dikkatleri üzerinde topluyor
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PEUGEOT Türkiye, haziran ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve yenilenen hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor. Haziran ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.
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Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, “Göz Alıcı” SUV tasarımıyla yeni
2008 ve %100 elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, yüzde %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
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Yenilenen versiyonu ile tasarım ve teknolojisini güncelleyen, hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli yeni PEUGEOT
208’i satın almak isteyenler 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler, 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
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PEUGEOT Türkiye, haziran ayında yenilenen hafif ticari ürün gamında sunduğu fırsatlarla ticaretin ustalarını da unutmuyor. Tasarruf ustası BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yeni Rifter ve sınıfın öncüsü yeni Partner Van, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun ticari araç modelleri, yeni Expert Van, yeni Expert Combi Van, yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van, 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
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BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, yenilenen SUV görünümlü tasarımı ve geliştirilen teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT yeni
Rifter ve yeni Partner Van, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT’nun yenilenen diğer hafif ticari araç modelleri, yeni Expert Van, yeni Expert Combi Van, yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
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