Opel’in Yeni Nesil Hafif Ticari Araçları 864 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de!

Yeni Combo: Fonksiyonelliği Teknolojiyle Buluşturuyor

Opel’in otomotiv dünyasının merakla beklediği yeni hafif ticari araç modeli olan Combo, 1 milyon 87 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Önceki neslin tüm avantajlarını koruyan yeni Combo, yeni ön tasarım ve yeni dijital kokpit gibi önemli yeniliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca kendi segmentindeki en ileri teknolojiye sahip Intelli-Lux LED® Matrix Far özelliğine de sahip ilk model oluyor. Sistem, kentsel alanların dışına çıkılan yolculuklarda, toplam 14 LED hücreye sahip matrix farlarını otomatik olarak uzun fara geçirerek, ışık huzmesinin uzunluğunu ve dağılımını sürekli olarak ayarlıyor. Opel’in güncel binek otomobillerinden tanınan karakteristik Opel Vizör ön panel ve yeni ön tampon tasarımı sayesinde yeni Opel Combo hemen fark ediliyor. Aracın ön cephesi boyunca uzanan Opel Vizör, imza niteliğindeki şimşek logosunu ön aydınlatma sistemiyle bütünleştiriyor. Parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, bagaj kapağının merkezindeki “Combo” yazısı ve yeni 17 inçlik alaşım jant tasarımı modele modern bir görünüm katıyor. Ayrıca Opel’in en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli olan Combo’ya Kiama Mavi ve Toskana Yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneği eklendi. Bununla birlikte ısıtmalı, karartılmış ve açılabilir camlı bagaj kapısı, karartılmış solar korumalı arka camlar ile Ultimate donanımında opsiyonel olarak sunulan saklama bölmeli panoramik cam tavan seçeneği Combo’nun konfor seviyesini artırıyor.

Yeni Combo’nun güvenlik sistemleri arasında hız limitleyici ve hız sabitleyici, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, yaya tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi de dâhil olmak üzere birçok Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) içeren, kapsamlı ürün yelpazesi, ek güvenlik sağlıyor. Gelişmiş teknolojisi, ferah kabini ve ağır yükleri taşıma kapasitesiyle yeni Opel Combo, yetenekli bir kompakt hafif ticari olarak hem iş hem de aile kullanımı için son derece cazip bir seçim. Edition ve Ultimate olmak üzere iki donanım seçeneği sunan Yeni Opel Combo, performans ve verimlilik sunan 1.5 litrelik 130 HP dizel motorla, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile tercih edilebiliyor.